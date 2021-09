Kleina confirma retornos na Ponte Preta para manter embalo na Série B

Da Redação

Focado em embalar a terceira vitória seguida pela primeira vez na temporada, a Ponte Preta terá um duelo complicado pela frente na 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o adversário será o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para o confronto, o técnico Gilson Kleina conta com reforços.

Antes de viajar para Maceió, o elenco campineiro fez seu último treino no estádio Moisés Lucarelli na manhã desta terça. Na atividade, Kleina deu indícios que pode fazer mudanças no time titular, já que ele conta com as voltas do zagueiro Fábio Sanches e do volante André Luiz, que cumpriram suspensão na rodada passada e voltam a ficar à disposição.

Com isso, a tendência é que eles retornem nos lugares de Rayan e Lucas Cândido, que até foram bem no time titular, mas por questões físicas devem ser poupados e ficam como opções para a segunda etapa. Já que ambos com um histórico de lesões. O banco de reservas também deve contar com o retorno do atacante Iago, que se recuperou de lesão e foi liberado pelo DM. Rodrigão, com sintomas gripais, segue como baixa.

Desta forma, a Ponte deve começar jogando com Ivan; Felipe Albuquerque, Cleylton, Fábio Sanches (Rayan) e Rafael Santos; André Luiz (Lucas Cândido), Marcos Júnior e Fessin; Richard, Moisés e João Veras.

Depois de empatar o clássico contra o Guarani, por 0 a 0, a Ponte conseguiu embalar duas boas vitórias. Primeiro, de forma heroica para cima do Operário-PR, por 2 a 1, e depois uma vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas-RS, após dominar o jogo inteiro em Campinas. Atualmente com 32 pontos, a Ponte Preta está na 13.ª colocação há seis pontos da zona de rebaixamento - maior vantagem conquistada depois de deixar a zona de rebaixamento.