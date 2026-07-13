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SUSTO

Kléberson recebe alta após ser internado com dores no peito em Curitiba

Ex-jogador teve infarto descartado, mas exames apontaram 50% de obstrução em três artérias

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 14:32:07 Editado em 13.07.2026, 14:32:02
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Kléberson recebe alta após ser internado com dores no peito em Curitiba
Autor Ex-jogador Kléberson, de 47 anos, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 - Foto: Reprodução Instagram

O ex-jogador Kléberson, de 47 anos, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, recebeu alta nesta segunda-feira (13) após ser internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba, com fortes dores no peito. O ex-atleta procurou a unidade de saúde depois que o desconforto persistiu, mesmo após o uso de medicação em casa. Após uma bateria de exames, a equipe médica descartou a ocorrência de um infarto, mas uma tomografia computadorizada identificou uma obstrução de aproximadamente 50% em três artérias coronárias.

-LEIA MAIS: Árbitro holandês barrado da Copa do Mundo morre aos 38 anos

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Apesar do susto, o quadro clínico de Kléberson é considerado estável e, segundo informações divulgadas pela família, não há necessidade de intervenção cirúrgica imediata. O ex-volante apresentou rápida melhora, foi liberado do hospital e seguiu viagem com os familiares para o interior do Paraná. A partir de agora, ele permanecerá sob acompanhamento cardiológico rigoroso e deverá realizar exames complementares para definir as próximas etapas do tratamento. Neste primeiro momento, as orientações médicas incluem o uso contínuo de medicamentos e mudanças significativas no estilo de vida.

Para tranquilizar os fãs, o casal se manifestou nas redes sociais. A esposa do ex-jogador, Dayane Williams, publicou uma mensagem afirmando que o marido está bem e garantiu que cuidará do coração do campeão. Logo após deixar o hospital, Kléberson também gravou um vídeo detalhando o ocorrido. Ele relatou que as dores preocuparam bastante a família e motivaram o check-up cardiológico. O ex-atleta celebrou o fato de não ser um problema grave e ressaltou que, em breve, estará totalmente disposto para retomar sua rotina normal com saúde e paz.

Com uma trajetória de destaque no futebol, Kléberson foi revelado pelas categorias de base do Athletico Paranaense, onde ganhou projeção nacional ao vencer o Campeonato Brasileiro de 2001. O bom desempenho o levou à Seleção Brasileira, tornando-se peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2002, inclusive participando do segundo gol na final contra a Alemanha. Ao longo da carreira, que se encerrou nos Estados Unidos em 2016, defendeu clubes como Manchester United, Besiktas, Flamengo e Bahia. Atualmente, o ex-atleta atua como treinador profissional e, em 2026, conquistou o Troféu Inconfidência pelo North Esporte Clube, garantindo a equipe na Copa do Brasil do próximo ano.

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Com informações da Banda B

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Copa do Mundo emergência médica Futebol Kléberson SAÚDE
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