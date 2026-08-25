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Klay Thompson chega ao Miami Heat sonhando com o 5º título da NBA: 'Posso jogar em alto nível'

Escrito por (via Agência Estado)
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O sonho do torcedor do Golden State Warriors em ver Klay Thompson vestindo novamente a camisa da franquia chegou ao fim. Nesta terça-feira, o experiente ala-armador de 36 anos assinou por duas temporadas com o reforçado Miami Heat. Em um contrato de US$ 13 milhões, o jogador foi apresentado e mostrou confiança em ganhar seu quinto anel da NBA - se sagrou campeão em 2015, 2017, 208 e 2022 na equipe de San Francisco.

Thompson chega em um Miami Heat reforçado e entre as apostas de título para a próxima temporada com as contratações de Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis, ambos do Milwaukee Bucks, e do agente livre Tim Hardaway Jr., além da manutenção de Bam Adebayo.

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O jogador rescindiu com o Dallas Mavericks após sofrer com seguidas lesões, mas garante que tudo ficou no passado e está pronto para realizar uma grande temporada. "Ainda acho que posso fazer isso em um nível alto. Para mim, essas lesões ficaram no passado, e eu não penso mais nelas. Estou realmente animado para ser desafiado em um nível de condicionamento físico que sei que seria tão benéfico para mim nesta próxima temporada", disse o reforço na apresentação oficial.

"Muitos jogadores me alertaram sobre o quão difícil é, mas eu gosto de coisas duras como essa. Eu passei por coisas mais difíceis", garantiu, confiante. "Eu já provei o gosto de vencer antes. Até chegar lá e ficar aquém é melhor do que não ter chance alguma", afirmou, sobre este retorno.

Outro atrativo por jogar em Miami é estar perto de seus familiares. "Estar tão perto das Bahamas pela primeira vez na minha vida é algo especial. Consigo jogar na frente dos meus primos e das minhas tias e simplesmente terei uma conexão próxima com a minha família estando no sul da Flórida, que é tão perto de Nassau", disse. "Estou realmente animado com isso e parece simplesmente como um segundo lar de certa forma. Então, estou realmente empolgado por estar aqui e depois fazer parte de uma organização campeã que teve alguns dos melhores momentos da história da NBA é a cereja do bolo."

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Sobre o que espera no Heat, Thompson deixou a modéstia de lado. "Apenas a oportunidade de jogar basquete de alto nível durante toda a temporada e fazer uma corrida profunda nos playoffs, coisas tão atraentes para mim", destacou. "A oportunidade de vencer novamente em um nível muito alto me atrai. Vou poder desempenhar um papel específico e minha voz vai ter um grande peso, espero, com esse time."

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