Kimi Antonelli sofre acidente de trânsito antes da pré-temporada da F-1 no Bahrein

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, sofreu um acidente de trânsito no último sábado, às vésperas do início dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, que serão realizados no Bahrein.

De acordo com a equipe do jovem piloto, ele bateu o seu carro enquanto dirigia em San Marino, mas não sofreu ferimentos. Assim, sua participação nas atividades de pista está confirmada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os detalhes do acidente não foram divulgados. Por meio de nota, a escuderia divulgou o fato envolvendo o seu piloto.

"No último sábado à noite, perto de sua casa, em Sam Marino, Kimi se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso", diz o trecho do informe.

O acidente ocorreu na via expressa na localidade de Serravalle. De acordo com informações do relatório da polícia rodoviária, o carro colidiu com o guardrail da rodovia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antonelli dirigia um AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", uma versão exclusiva e com apenas 200 unidades produzidas. Apesar do susto, o piloto italiano está garantido ao lado do companheiro de equipe George Russell nos testes que serão realizados entre os dias 11 e 13 de fevereiro pela Mercedes.