Kimi Antonelli sofre acidente de trânsito antes da pré-temporada da F-1 no Bahrein

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 13:21:00 Editado em 10.02.2026, 13:30:27
O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, sofreu um acidente de trânsito no último sábado, às vésperas do início dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, que serão realizados no Bahrein.

De acordo com a equipe do jovem piloto, ele bateu o seu carro enquanto dirigia em San Marino, mas não sofreu ferimentos. Assim, sua participação nas atividades de pista está confirmada.

Os detalhes do acidente não foram divulgados. Por meio de nota, a escuderia divulgou o fato envolvendo o seu piloto.

"No último sábado à noite, perto de sua casa, em Sam Marino, Kimi se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso", diz o trecho do informe.

O acidente ocorreu na via expressa na localidade de Serravalle. De acordo com informações do relatório da polícia rodoviária, o carro colidiu com o guardrail da rodovia.

Antonelli dirigia um AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", uma versão exclusiva e com apenas 200 unidades produzidas. Apesar do susto, o piloto italiano está garantido ao lado do companheiro de equipe George Russell nos testes que serão realizados entre os dias 11 e 13 de fevereiro pela Mercedes.

