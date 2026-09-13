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Kimi Antonelli já é apontado como provável campeão da F1, mas rebate: 'Não quero isso'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Líder disparado do Mundial de Pilotos da F-1, o italiano Kimi Antonelli já é, faltando nove etapas para o final da temporada, apontado como o provável campeão de 2026. Questionado após vencer o GP da Espanha neste domingo se já conseguia pensar no título, o piloto de 20 anos foi enfático: "É exatamente isso que eu não quero fazer".

"Quero continuar me esforçando corrida após corrida. Continuar entregando bons resultados e curtindo cada momento, tentando dar o meu melhor em todas as provas e aí veremos onde chegamos no final do ano", afirmou o piloto da Mercedes, que tem 292 pontos no Mundial, 81 a mais do que seu companheiro de equipe, George Russell.

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Caso mantenha a consistência na temporada, na qual venceu 8 dos 14 GPs disputados, e conquiste o título, Antonelli será coroado o campeão mais jovem da história da categoria, superando a marca do alemão Sebastien Vettel, que conquistou o primeiro de seus quatro títulos aos 23 anos em 2010.

Vice-líder do Mundial, George Russell pareceu descartar uma disputa pelo título de pilotos após terminar em quinto lugar neste domingo. "Obviamente, estamos em uma ótima posição para vencer o campeonato de construtores", disse o britânico. "Sendo realista, não estou na disputa pelo campeonato de pilotos, e isso me permite focar corrida a corrida e tentar obter bons resultados."

Antes da prova espanhola, Russell havia comentado que Antonelli "tinha feito um trabalho melhor", mas insinuou que ainda estava na disputa pelo título, embora reconhecesse que precisaria de um pouco de sorte para reverter a desvantagem. Entre os construtores, a Marcedes tem 503 pontos, contra 358 de Ferrari e 306 da McLaren.

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