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Kimi Antonelli é o campeão mais novo da Fórmula 1 e garante 4º título para a Itália

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após 73 anos, a Itália tem um novo campeão mundial de Fórmula 1. Trata-se de Kimi Antonelli, de 20 anos e 68 dias, piloto da Mercedes, que terminou em terceiro lugar, neste domingo, no GP do México, no Circuito Hermanos Rodriguez, 19ª etapa da temporada. Ele superou o alemão Sebastian Vettel, que tinha 23 anos e 134 dias quando conquistou o seu primeiro título em 2010.

A vitória ficou para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, seguido pelo inglês Lewis Hamilton, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 11º.

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Antonelli repete o feito de dois pilotos italianos. Giuseppe Farina, primeiro campeão mundial da F-1, em 1950, pela Alfa Romeo, e Alberto Ascari (1952 e 1953) pela Ferrari.

Antonelli largou em quarto e precisava apenas de um décimo lugar para acabar com as chances de Lewis Hamilton, da Ferrari, e George Russell, seu companheiro de Mercedes, caso nenhum dos dois fosse o vencedor da prova.

Na corrida, Leclerc pulou para a liderança, após um esbarrão em Hamilton e levou cinco segundos de punição. Verstappen também largou bem e ficou em segundo na frente do inglês, que tinha Antonelli no seu encalço.

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Russell caiu de segundo para sétimo e ainda deu uma cutucada em Hadjar, que foi para 20º lugar. O piloto inglês da Mercedes recebeu dez segundos de punição.

Os carros da McLaren tentavam recuperação. Norris estava em sexto à frente de Piastri, enquanto Bortoleto apareceu em 11º.

Com 25 voltas, não havia grande disputa pelas primeiras posições. A expectativa era saber comv o seria na troca de pneus. A Ferrari tinha pneus macios, assim como as Mercedes, enquanto a Red Bull optou por médios.

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Na 28ª volta, Leclerc e Verstappen trocaram pneus. O monegasco pagou os cinco segundos de punição e voltou logo atrás do holandês. Hamilton parou na volta seguinte e voltou em sexto. A liderança ficou para Antonelli, à frente de Russell e Norris.

Antonelli só foi parar na 44ª volta e retornou atrás de Verstappen, Leclerc e Hamilton. No mesmo instante Bottas bateu forte sua Cadillac, ocasionando a entrada do safety car. Bandeira vermelha e prova teve nova largada. Bortoleto estava em 12º.

Após mais de 40 minutos de paralisação, a segunda largada foi boa para Verstappen, que assumiu a liderança, antes de bater de leve em Hamilton. Leclerc travou os pneus e logo perdeu o terceiro lugar para Antonelli.

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Na volta 59, Lindblad, com a Racing Bulls, se envolveu em acidente com Piastri e bateu forte. Novo safety car e nova relargada. As posições seguiram sem alteração até o final das 71 voltas.

Os carros voltam à pista na semana que vem, quando será disputado o GP Brasil, em Interlagos.

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