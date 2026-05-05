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Kimi Antonelli dedica vitória no GP de Miami de Fórmula 1 à memória de Zanardi: 'Grande amigo'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 15:16:00 Editado em 05.05.2026, 15:24:53
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Líder do Mundial de pilotos e sensação da temporada 2026 de Fórmula 1, Kimi Antonelli aproveitou os holofotes pela vitória no GP de Miami para homenagear a memória de Alex Zanardi, morto na sexta-feira, aos 59 anos.

Depois de triunfar na corrida realizada neste domingo, ele dedicou o resultado ao compatriota. A notícia do falecimento provocou comoção no mundo do automobilismo e diversas equipes e personalidades do esporte se pronunciaram.

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"Esta corrida, esta vitória, é para Alex. Ele também era um grande amigo da família, por isso foi terrível saber que ele morreu. Queria muito ganhar por ele. O Alex é uma grande inspiração como pessoa, pelo que passou na vida. Depois do acidente, foi incrível a forma como ele se recuperou, como conseguiu seguir em frente, construir uma nova vida e ainda assim ter sucesso", disse o jovem italiano.

As homenagens póstumas pontuaram as atividades de pista nos Estados Unidos. Antes da corrida sprint, que teve Lando Norris como vencedor, foi organizado um minuto de silêncio. Mercedes e Ferrari também se solidalizaram e escreveram o nome de Zanardi em seus monopostos durante todo o fim de semana.

Zanardi marcou presença na Fórmula durante a década de 1990 e defendeu a Jordan, a Minardi, a Lotus e a Williams e teve como grande resultado um sexto lugar no GP do Brasil em 1993. Mas foi na IndyCar que ele brilhou ao faturar os títulos de 1997 e 1998 pela equipe Chip Ganassi.

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Em 2001, ele sofreu o acidente que mudou a sua vida. Durante uma prova na Alemanha, Zanardi foi atingido em cheio pelo carro do canadense Alex Tagliani e teve as duas pernas amputadas. Depois disso, ele voltou a dirigir e se destacou no ciclismo ao conquistar quatro medalhas de ouro paralímpicas na edição dos Jogos do Rio, em 2016.

Diante desse histórico de superação Antonelli reforçou a homenagem no pódio e externou a sua admiração por Zanardi. "Foi um exemplo de pessoa, de alguém que nunca desiste", encerrou Antonelli".

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