Kevin Durant faz 35 pontos na vitória do Brooklyn sobre o Portland na NBA

Com mais uma bela atuação do astro Kevin Durant, autor de 35 pontos, o Brooklyn Nets derrotou o Portland Trail Blazers, por 109 a 107, na rodada desta quinta-feira da NBA, no ginásio do adversário, diante de 19.393 torcedores.

A vitória foi muito importante para o time de Nova York, 11º colocado na Conferência do Leste, que somou apenas a sétima vitória, após 16 rodadas. Já o Portland, primeiro da Conferência Oeste, decepcionou sua torcida, ao perder pela quinta vez, depois de 15 jogos.

Quem fez bonito em seus domínios foi o Sacramento Kings, ao marcar 130 a 112 sobre o San Antonio Spurs. De'Aron Fox, com 28 pontos, e Malik Monk, com 26, foram os destaques do time vencedor, mas o cestinha da partida foi Malik Monk, dos Spurs, com 29.

O triunfo foi o oitavo dos Kings, em 14 jogos disputados, o que o coloca em oitavo na Conferência Oeste, enquanto os Spurs perderam pela décima vez, em 16 duelos. Eles ocupam o 13º lugar.

Em Los Angeles, os Clippers suaram para derrotar o irregular Detroit Pistons por 96 a 91. Desta forma, alcançaram a nona vitória, em 16 rodadas, e ficam com a nona colocação na Conferência do Oeste. Já os Pistons continuam com péssima campanha, com 13 derrotas em 16 jogos.

Com 23 pontos, Reggie Johnson foi quem mais marcou pontos para a equipe de Los Angeles, seguido por Paul George e Marcus Morris, 23 cada. Do lado do time de Detroit, o croata Bojan Bogdanovic, com 26, foi o cestinha da partida.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Portland Trail Blazers 107 x 109 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 130 x 112 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta sexta:

Washington Wizards x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Orlando Magic

Houston Rockets x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Boston Celtics

Utah Jazz x Phoenix Suns

Golden State Warriors x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons