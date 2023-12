Kevin Durant entra no ranking dos 10 maiores pontuadores da NBA em derrota do Phoenix Suns

Em noite histórica para Kevin Durant, que entrou na lista dos dez maiores pontuadores da NBA, passando Moses Malone, o Phoenix Suns não teve um final feliz ao ser derrotado pelo Denver Nuggets, que alcançou a sua 14ª vitória na Conferência Oeste ao bater o rival por 119 a 111. Com isso, só ficou atrás do Minnesota Timberwolves na tabela de classificação. Kevin Durante chegou aos 27.410 pontos. Quem lidera o ranking é Lebron James, com 39.124. A lista conta ainda com Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Dirk Nowitzki (31.560), Wilt Chamberlain (31.419), Shaquille ONeal (28.596), e Carmelo Anthony (28.289). "É incrível estar entre os grandes, Como jogador de basquete, acho que é nosso trabalho voltar e conhecer a história do jogo e saber quem abriu o caminho para sermos quem somos hoje para podermos fazer o que fazemos agora. Estou triste pela derrota, mas feliz por ter alcançado essa marca", disse Durant. Durant fez 30 pontos, mas não foi o suficiente para que o Phoenix Suns saísse com a vitória. O coletivo dos Nuggets foi mais eficaz, com destaque para Nikola Jokic, com 21 pontos e 16 assistências. O cestinha da partida, no entanto, foi Jusuf Nurkic, que fez 31. Apesar de grandes atuações de Durant e Nurkic, o Phoenix Suns sentiu as ausências de Devin Booker e Bradley Beal e sofreu para acompanhar o bom desempenho da equipe dos Nuggets, que estiveram à frente do placar durante toda a partida. O terceiro quarto foi o de melhor momentos para o Suns, mas não o suficiente para ocasionar uma reviravolta no duelo. Na Conferência Leste, o Boston Celtics, que chegou a 15 vitórias em 19 jogos, fez mais uma vítima ao derrotar o Philadelphia 76ers por 125 a 119, com destaque para Derrick White e Jayson Tatum, com 21 pontos cada. Do outro lado, quem brilhou foi Patrick Beverley, com 26. O Boston Celtics lidera a Conferência Leste, com o Orlando Magic na sua cola. O Orlando venceu o Washington Wizards por 130 a 125. Franz Wagner e Paolo Banchero fizeram juntos 59 pontos e foram os grandes responsáveis pela 14ª vitória da equipe na temporada.

Orlando Magic 130 x 125 Washington Wizards Boston Celtics 125 x 119 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 94 x 108 Memphis Grizzlies Toronto Raptors 106 x 119 New York Knicks New Orleans Pelicans 121 x 106 San Antonio Spurs Phoenix Suns 111 x 119 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves Brooklyn Nets x Orlando Magic Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers Chicago Bulls x New Orleans Pelicans Miami Heat x Indiana Pacers Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder Phoenix Suns x Memphis Grizzlies Utah Jazz x Portland Trail Blazers