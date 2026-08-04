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Kerolin se torna a jogadora mais cara da história com ida para para o Barcelona; saiba valores

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 16:43:00 Editado em 04.08.2026, 16:53:29
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A atacante Kerolin foi anunciada nesta terça-feira, 4, como reforço do Barcelona. A jogadora trocou o Manchester City, da Inglaterra, pelo clube espanhol e se tornou a transferência mais cara de uma atleta brasileira.

A transferência foi fechada em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões). Além disso, Kerolin se tornou a maior venda da história do Manchester City no futebol feminino, e a maior aquisição de uma jogadora feita pelo Barcelona na categoria. A atacante assinou com o time espanhol até 2030.

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No futebol brasileiro, o recorde pertencia a Amanda Gutierres, vendida pelo Palmeiras ao Boston Legacy, no ano passado, por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,89 milhões na cotação da época).

Aos 26 anos, Kerolin tem no seu currículo equipes como o Guarani, o Valinhos, a Ponte Preta, o Osasco Audax e ainda o Palmeiras no Brasil. Na temporada 2020/21, ela desembarcou no futebol espanhol para defender o Madrid CFF.

Na sequência, a jogadora trocou a Europa pelo futebol dos Estados Unidos e acumulou uma passagem pelo North Carolina Courage. Depois disso, na temporada que em 2024/25, ela desembarcou no Manchester City, onde atuou em duas temporadas.

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No cenário nacional, a atacante vem ganhando espaço de destaque na seleção brasileira. Pela equipe verde e amarela, ela participou da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e ganhou duas Copas Américas.

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