Kerolin admite nervosismo com estreia na Copa, mas garante: O Brasil vem forte

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina está cada vez mais próxima. A equipe de Pia Sundhage entra em campo nesta segunda-feira, às 8h, diante do Panamá, no Hindmarsh Stadium. Uma das jogadoras da nova geração, a meia Kerolin, de apenas 23 anos, admitiu o nervosismo com a aproximação do confronto.

"Muitas meninas estão estreando em Copa do Mundo, o nervosismo vai bater forte. Temos que entender que às vezes algumas coisas podem não sair como treinamos, acontece, isso é normal. A gente está criando cada vez mais a nossa identidade, e está tudo bem ficar nervosa", afirmou.

Apesar da ansiedade, Kerolin exaltou a preparação da seleção brasileira e mostrou confiança na busca pelo tão sonhado título inédito da Copa do Mundo. "O Brasil vem muito forte e muito estruturado. Acho que não tem muito clima ou a temperatura não é algo do tipo que vai fazer a gente jogar menos ou mais. Acho que a gente está muito bem preparado fisicamente para poder chegar e apresentar um futebol alegre, ousado e com muita garra."

A North Carolina Courage aproveitou para falar do crescimento do futebol feminino. Mais de 42 mil torcedores estiveram presentes na abertura do torneio, o maior público de uma partida de futebol realizada na Nova Zelândia. Já na estreia da Austrália diante da Irlanda, 75.784 pessoas estiveram no Suncorp Stadium, na Austrália.

"É um momento muito importante para a gente de muita representatividade. Acho que o futebol feminino, pouco a pouco está ganhando o seu espaço. E, mais uma vez, eu digo que essa Copa é mais uma oportunidade de estarmos onde merecemos. Muito bom o que está acontecendo, mas queremos mais, a gente não quer parar por aqui", disse.

Kerolin esteve presente no último treino da seleção brasileira em Brisbane, antes do embarque para Adelaide. No treinamento deste sábado, a técnica Pia Sundhage fez os últimos ajustes para a estreia. Após o aquecimento, a treinadora trabalhou conceitos defensivos e ofensivos com o time e finalizou com um coletivo, já projetando a escalação oficial para o duelo contra o Panamá.

Após o duelo contra as panamenhas, o Brasil terá a França como adversária em 29 de julho, às 7h (horário de Brasília), no Estádio de Brisbane. A participação na fase de grupos será concluída com o duelo contra a Jamaica em 2 de agosto, também às 7h, no Estádio Retangular de Melbourne.