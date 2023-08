Kepa chega ao Real Madrid para suprir ausência de Courtois: 'Foi uma decisão fácil'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Contratado para suprir a ausência de Thibaut Courtois, desfalque até o ano que vem em razão de uma lesão grave, o goleiro Kepa foi apresentado como reforço do Real Madrid nesta terça-feira. O espanhol de 28 anos chega emprestado pelo Chelsea, com contrato válido por um ano, e muito animado diante da oportunidade de defender um dos clubes mais tradicionais do mundo.

"Foi uma decisão fácil. Eu tive outras ofertas de clubes importantes, mas, quando me disseram sobre a opção de jogar no Real Madrid, tudo aconteceu de forma muito rápida. Foram dias intensos", afirmou o goleiro, que também esteve na mira do Bayern de Munique.

Kepa foi contratado pelo Chelsea em 2018, quando se tornou o goleiro mais caro da história, uma vez que o clube londrino desembolsou 80 milhões de euros para tirá-lo do Atlético de Madrid. Na mesma época, chegou a ser cotado como possível reforço do próprio Real Madrid, que acabou comprando Courtois junto ao Chelsea.

"Aconteceu quando tinha que acontecer", disso o novo goleiro merengue". Agora, estou completamente preparado para dar o melhor pelo Real Madrid. Hoje é um dos dias mais especiais de toda a minha carreira. Estou muito orgulhoso de fazer parte do Real Madrid e estou animado para começar este desafio", completou.

O goleiro espanhol disputará posição com o ucraniano Andriy Lunin, de 24 anos, que participou apenas de nove partidas na temporada passada. Um dos grandes astros da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, o titular Courtois sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e a previsão é que volte a jogar apenas daqui a cinco ou sete meses.

Desde que foi contratado junto ao Chelsea, em 2018, o belga se tornou um pilar do Real Madrid. Foi decisivo na campanha do título da Liga dos Campeões da temporada 2021/2022 e essencial para as conquistas de dois campeonatos espanhóis e uma Copa do Rei.