Kawhi Leonard faz 41 pontos e lidera os Clippers em vitória sobre Minnesota Timberwolves na NBA
O Los Angeles Clippers conseguiu um importante resultado neste domingo, mesmo jogando na casa do adversário, e superou o Minnesota Timberwolves por 115 a 96 em partida válida pela temporada regular da NBA. No duelo, o destaque ficou por conta de Kawhi Leonard. Maior pontuador de uma rodada que contou com quatro partidas, o ala anotou 41 pontos e liderou o time em quadra.
Apesar de jogar fora de casa, e de um início equilibrado, os Clippers assumiram o comando do placar no Target Center ao fim do primeiro tempo, quando construíram uma vantagem de 12 pontos (54 a 42). Além da ótima pontuação, Leonard fez ainda oito assistências e pegou quatro rebotes coroando o seu desempenho.
O Los Angeles jogou sem suas duas principais aquisições da data limite de trocas. Darius Garland, que chegou de Cleveland na troca de James Harden, permaneceu afastado com uma entorse no dedão do pé direito. Os Clippers já haviam anunciado que o ala Bennedict Mathurin, adquirido em uma transação com os Pacers, só estrearia com seu novo time na terça-feira, em Houston.
Pelo lado dos anfitriões, Anthony Edwards comandou o Minnesota com 23 pontos, e Julius Randle fez 17. Ayo Dosunmu, fazendo sua estreia pelos Timberwolves após ser adquirido em uma troca com o Chicago, marcou 11 pontos e roubou duas bolas.
A rodada contou com mais três partidas. Jaylen Bronson anotou 31 pontos e impulsionou o New York Knicks na vitória de 111 a 89 sobre o Boston Celtics no no TD Garden. O Miami Heat visitou o Washington Wizards e bateu o rival por 132 a 101 no Capital One Arena. Completando a rodada, o Toronto Raptors fez valer a condição de mandante e derrotou o Indiana Pacers por 122 a 104.
Confira os jogos deste domingo da rodada da NBA
Boston Celtics 89 x 111 New York Knicks
Washington Wizards 101 x 132 Miami Heat
Toronto Raptors 122 x 104 Indiana Pacers
Minnesota Timberwolves 96 x 115 LA Clippers
Acompanhe as partidas desta segunda-feira na NBA
Charlotte Hornets x Detroit Pistons
Brooklyn Nets x Chicago Bulls
Miami Heat x Utah Jazz
Orlando Magic x Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks
New Orleans Pelicans x Sacramento Kings
Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors x Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers