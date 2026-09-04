Katie Taylor pendura as luvas diante de 80 mil fãs e se torna mais uma lenda do boxe

Um dos maiores nomes do boxe em todos os tempos, a irlandesa Katie Taylor encerra sua carreira neste sábado, no Estádio Croke Park, em Dublin, diante de 80 mil fãs. Aos 40 anos, Taylor vai enfrentar a francesa Flora Pili em sua 27ª luta como profissional. O combate terá transmissão do DAZN e da ESPN a partir das 15 horas (horário de Brasília).

Segundo o promotor Eddie Hearn, todos os bilhetes foram vendidos em menos de uma hora. A capital da Irlanda transborda seu amor por um dos grandes ídolos do país. Outdoors, bandeiras, fotos, gravuras, desenhos estão espalhados pela cidade de 590 mil habitantes. "A serial puncher mais educada da Irlanda", disse um cartaz.

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Para se ter uma ideia da popularidade de Taylor, a última vez que o Croke Park recebeu uma luta de boxe foi em 1972, quando o lendário Muhammad Ali enfrentou Al "Blue" Lewis e só reuniu 18.725 espectadores.

Com uma personalidade que mistura timidez, educação e sensibilidade fora do ringue com uma agressividade e coragem inigualáveis na hora da luta, Taylor parece viver seu conto de fadas. "Ainda preciso me beliscar para acreditar que isso está realmente acontecendo", disse em concorrida entrevista coletiva na quinta-feira, quando centenas de jornalistas se acotovelaram em busca de uma pergunta. "Estou impressionada com tudo isso." Segundo os organizadores da luta, 35% do público será de Dublin, enquanto 65% do resto da Irlanda.

"O maior legado que deixo é ver que as meninas podem treinar e lutar boxe livremente. Quando comecei, tinha de usar outro nome e esconder meu cabelo no capacete porque o boxe não era permitido paras as mulheres na Irlanda. Fico muito feliz por ter ajudado a mudar isso", afirmou uma emocionada Taylor, cujos pais são envolvidos com o boxe. O pai foi lutador amador, enquanto a mãe, juíza e treinadora.

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Como sempre fez em sua carreira, Taylor nunca escolheu adversárias fáceis. Por isso terá pela frente uma rival invicta, com 12 vitórias, e 29 anos. "Preciso retribuir todo este carinho e confiança com um belo espetáculo, independentemente do resultado."

Com uma medalha de ouro olímpica (Londres-2012), cinco títulos mundiais amadores e seis europeus, Taylor soma 26 vitórias e só uma derrota no profissionalismo. Neste sábado, o "Bombardeiro de Bray" (cidade onde mora) pendura as luvas, mas seu legado será eterno para a nobre arte.