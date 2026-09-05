Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Katie Taylor encerra carreira no boxe com vitória diante de 83 mil fãs em Dublin

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Diante de 83 mil espectadores, no Estádio Croke Park, em Dublin, na Irlanda, a irlandesa Katie Taylor encerrou sua gloriosa carreira no boxe, ao derrotar a francesa Flora Pili, por pontos, após dez eletrizantes assaltos. Os três jurados foram unânimes: 100 a 90 (dois) e 98 a 91. Com o resultado, Taylor, de 40 anos, se sagrou pela terceira vez campeã unificada dos pesos superleves (até 63,5 quilos).

O evento foi espetacular com show, fogos de artifícios e um público que "lutou" com sua estrela o tempo todo. Taylor, como de costume, imprimiu forte ritmo, disparou muitos golpes e foi precisa nos contra-ataques. Pili não se intimidou e obrigou a anfitriã a se expor para conseguir a vitória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Nós conseguimos! Trouxemos o boxe de volta ao Croke Park! Vocês viajaram comigo pelo mundo todo e isso é ver meu sonho realizado", disse Taylor, emocionada, após o anúncio oficial da vitória.

Com uma medalha de ouro olímpica (Londres-2012), cinco títulos mundiais amadores e seis europeus, Taylor encerrou a carreira profissional com 27 vitórias e só uma derrota. Pili perdeu pela primeira vez, depois de 13 combates.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Boxe despedida Katie Taylor
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV