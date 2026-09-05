Katie Taylor encerra carreira no boxe com vitória diante de 83 mil fãs em Dublin
Diante de 83 mil espectadores, no Estádio Croke Park, em Dublin, na Irlanda, a irlandesa Katie Taylor encerrou sua gloriosa carreira no boxe, ao derrotar a francesa Flora Pili, por pontos, após dez eletrizantes assaltos. Os três jurados foram unânimes: 100 a 90 (dois) e 98 a 91. Com o resultado, Taylor, de 40 anos, se sagrou pela terceira vez campeã unificada dos pesos superleves (até 63,5 quilos).
O evento foi espetacular com show, fogos de artifícios e um público que "lutou" com sua estrela o tempo todo. Taylor, como de costume, imprimiu forte ritmo, disparou muitos golpes e foi precisa nos contra-ataques. Pili não se intimidou e obrigou a anfitriã a se expor para conseguir a vitória.
"Nós conseguimos! Trouxemos o boxe de volta ao Croke Park! Vocês viajaram comigo pelo mundo todo e isso é ver meu sonho realizado", disse Taylor, emocionada, após o anúncio oficial da vitória.
Com uma medalha de ouro olímpica (Londres-2012), cinco títulos mundiais amadores e seis europeus, Taylor encerrou a carreira profissional com 27 vitórias e só uma derrota. Pili perdeu pela primeira vez, depois de 13 combates.