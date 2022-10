Kanté sofre nova lesão no tendão e pode se tornar desfalque da França na Copa

(via Agência Estado)

A Copa do Mundo começa daqui 38 dias e os problemas no meio-campo da França se acumulam. Nesta quinta-feira, foi revelado que o volante N'Golo Kanté sofreu nova lesão no tendão e vai desfalcar o Chelsea por mais cinco jogos, correndo risco de perder a Copa do Mundo do Catar.

Kanté havia sofrido lesão no tendão em jogo contra o Tottenham, no dia 14 de agosto, e uma ressonância magnética confirmou a gravidade da lesão. Perdeu 10 partidas e quando se preparava para retorno, voltou a sentir dores no local e ficará mais um tempo afastado, de acordo com o jornal francês L'Équipe.

O jogador do Chelsea é o terceiro volante da seleção francesa a se machucar com gravidade. Pogba passou por cirurgia no menisco do joelho direito no começo de setembro, enquanto o jovem Boubakar foi submetido a procedimento para tratar uma lesão ligamentar no joelho há duas semanas e deve ficar afastado até o começo de dezembro, se transformando em problemas para o técnico Didier Deschamps.

Deschamps evita comentar sobre o acúmulo dos problemas recentes em uma das favoritas ao título no Catar. O treinador prefere apenas dizer que tem "a seleção definida" para o Mundial no Catar. Não revela, contudo, se deve chamar os machucados.

A primeira lista com os nomes que a França vai levar à Copa será entregue para a Fifa no dia 9 de outubro. Mas Deschamps vai acrescentar nomes a mais, reduzindo para os 26 nomes apenas duas semanas mais tarde. Boubakar é ausência certa, enquanto a esperança por Kanté e Pogba segue viva.