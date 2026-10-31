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Kane perde pênalti após Bola de Ouro, dá assistência, mas Bayern cede empate ao Dortmund no fim

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O primeiro jogo como Bola de Ouro deixou uma sensação agridoce no atacante inglês Harry Kane neste sábado na Allianz Arena, em Munique. O jogador do Bayern foi homenageado antes do clássico com o Borussia Dortmund, que valia a liderança da Bundesliga. O atacante de 33 anos perdeu um pênalti e deu a assistência para o segundo gol do Bayern, mas o Dortmund marcou no fim e arrancou o empate em 2 a 2.

Bayern e Dortmund estão empatados em 18 pontos após 8 rodadas, mas o clube de Munique leva vantagem no saldo de gols (19 a 8) e lidera o Alemão. O jogo foi bem disputado no estádio do Bayern. Os visitantes marcaram aos 34 minutos do primeiro tempo, com Jobe Bellingham, mas o gol foi anulado após a intervenção do VAR. O Bayern conseguiu ir para o intervalo em vantagem após Laimer marcar aos 38.

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No início da segunda etapa, Kane teve um chute interceptado dentro da área com a mão por Felix Nmecha. O pênalti foi marcado e o inglês cobrou forte, mas a bola explodiu no travessão de Kobel e o Bayern desperdiçou a chance de ampliar a vantagem. Quatro minutos depois, o Dortmund empatou com Guirassy.

O Bola de Ouro conseguiu se redimir aos 21, quando dentro da área, de cabeça, mandou a bola para o centro para Upamecano só tocar para as redes e fazer 2 a 1. Aos 44, o português Fabio Silva, que entrou no segundo tempo, marcou o gol de empate.

Apesar de o Bayern de Munique deixar o campo ainda na liderança do Alemão, os jogadores do Borussia Dortmund saíram muito mais satisfeitos com o resultado deste sábado.

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Bayern de Munique Borussia Dortmund Bundesliga Harry Kane
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