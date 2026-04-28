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Kane lamenta falhas para 'matar o jogo', mas ressalta reação do Bayern: 'Voltamos à disputa'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 19:35:00 Editado em 28.04.2026, 19:48:51
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Autor do primeiro gol do Bayern de Munique, o artilheiro Harry Kane era um misto de emoções após a derrota por 5 a 4 na ida das semifinais da Champions League diante do Paris Saint-Germain. Ao mesmo tempo que lamentava as oportunidades de os bávaros "matarem o jogo" no Parque dos Príncipes, o inglês ressaltou o poder de reação da equipe.

Após ficar em um buraco gigante com desvantagem de três gols - o PSG abriu 5 a 2 em início arrasador de segunda etapa -, o Bayern colocou a cabeça no lugar para reduzir o placar com importantes gols de Upamecano e Luis Díaz e levar a decisão aberta para Munique, na quarta-feira da próxima semana.

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"Vimos duas equipes de alto nível em campo hoje (terça-feira), especialmente no jogo ofensivo e nas transições, a velocidade, a intensidade nos duelos um contra um...", elogiou Kane. "Duas das melhores equipes a medir forças."

O artilheiro - anotou 54 gols na atual temporada - usou sua experiência para avaliar os altos e baixos do Bayern em duelo no qual teve chances de abrir vantagem diante do PSG, sobretudo na etapa inicial após fazer 1 a 0. Olise desperdiçou oportunidade cara a cara, por exemplo, para anotar 2 a 0.

"No geral, tivemos momentos em que poderíamos ter matado o jogo mais cedo também. Sentimos muito orgulho do fato de termos voltado a 5 a 4 porque fora de casa, estar a perder por 5 a 2 pode ser uma situação realmente difícil de estar. Mas lutamos e estamos de volta à disputa", destacou.

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O Bayern venceu seus seis jogos da Champions como mandante, o que deixa o elenco entusiasmado para o segundo duelo. "Tivemos momentos em que poderíamos ter sido mais clínicos no passe final ou no remate final. Sentimos que ficamos melhores, especialmente à medida que o jogo avançava e eles começaram a ficar cansados. Só temos de trazer a mesma intensidade para casa, vamos precisar de mais disso na próxima semana."

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