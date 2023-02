Kane faz história, Tottenham vence e atrasa Manchester City na disputa do título

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jogando no Tottenham Hotspur Stadium, o Tottenham tem sido uma "grande pedra no sapato" do Manchester City. Neste domingo, o time de Londres venceu o clássico por 1 a 0, chegou à quinta vitória em cinco jogos contra o Manchester no novo estádio, inaugurado em 2019, e manteve 100% de aproveitamento no confronto. O jogo da 22ª rodada do Campeonato Inglês impediu que o Manchester City encostasse no Arsenal e ainda teve o artilheiro Harry Kane se tornando o maior goleador da história do Tottenham.

continua após publicidade .

Com um jogo a mais, o Manchester City segue a cinco pontos do líder Arsenal, na segunda colocação. O time de Pep Guardiola deixa de aproveitar a derrota do rival na rodada para encostar na tabela. São 45 pontos para a equipe de Manchester. Já o Tottenham vai a 39 pontos, na quinta posição, na briga por uma vaga no G4.

O Tottenham foi efetivo em sua proposta no começo do jogo. O City tentou sair trocando passes e foi sendo apertado na defesa até Rodri errar feio, Hojbjerg recuperar a bola e passar para Harry Kane tirar de Ederson, fazendo 1 a 0 no placar. Com o gol, Kane chega a 267 com a camisa do Tottenham e se torna o maior artilheiro da história do clube de forma isolada. Na Premier League, Kane tem 200 gols.

continua após publicidade .

O Manchester City não conseguiu exercer a habitual pressão ofensiva que possui, mas quase empatou com um golaço de Mahrez já nos acréscimos. A bola bateu em cheio no travessão de Lloris.

O jogo seguiu agitado na segunda etapa. O Manchester City fez alterações e melhorou, chegou a levar perigo em duas boas jogadas de Julián Álvarez. Em contra-ataque, o Tottenham quase ampliou em cruzamento rasteiro de Perisic, mas por pouco Kane não alcançou a bola.

Enquanto se defendia como conseguia, o Tottenham buscava "matar" o jogo em contra-ataques. Son e Hojbjerg tentaram de fora da área no mesmo lance, mas Ederson defendeu a primeira e a segunda finalização foi para fora.

continua após publicidade .

Emerson Royal foi um dos destaques da partida, fazendo muito defensivamente pelo Tottenham. Para complicar os minutos finais para o time de Londres, Cristian Romero cometeu falta em Grealish, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com os ânimos à flor da pele, o Tottenham aguentou a pressão do time visitante nos acréscimos e garantiu os três pontos.

O Manchester City joga contra o Aston Villa em casa na próxima rodada antes de fazer confronto direto pelo título frente ao Arsenal. O Tottenham visitará o Leicester no próximo sábado pelo Campeonato Inglês antes de iniciar o mata-mata da Liga dos Campeões contra o Milan.

NAVAS BRILHA NA ESTREIA

continua após publicidade .

Pouco mais cedo, o Nottingham Forest, um dos times com mais brasileiros do Campeonato Inglês, venceu o Leeds United por 1 a 0 graças a uma partidaça do goleiro Keylor Navas, que fez sua estreia pelo clube. Danilo e Renan Lodi foram titulares, enquanto Gustavo Scarpa e Felipe ficaram no banco de reservas. O gol da vitória foi marcado por Brennan Johnson.

Com o triunfo, o Nottingham Forest vai aos 24 pontos e pula para a 13ª colocação. O Leeds segue ameaçado, em 17º, na primeira posição fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos. O Leeds não vence há sete partidas pelo Campeonato Inglês. São quatro derrotas e três empates. Já o Forest se recupera de um início ruim e já acumula cinco rodadas sem perder no torneio, com três vitórias e dois empates.