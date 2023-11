Kane define vitória magra sobre o Colônia e liderança provisória do Alemão ao Bayern de Munique

O Bayern de Munique continua se revezando com o Bayer Leverkusen no topo do Campeonato Alemão. Como não vêm jogando no mesmo dia, as equipes se alternam no primeiro lugar. Nesta sexta-feira, na abertura da 12ª rodada, o time bávaro contou com um gol do artilheiro Kane para bater o Colônia, por 1 a 0, no Rhein Energy Stadion, em Colônia, e subir para o topo com 32 pontos. O torcedor agora terá de torcer por revés do rival na casa do Werder Bremen, neste sábado.

Agora são 22 gols em 17 jogos do artilheiro inglês na nova casa. Ainda conta com sete assistências. Kane deixou sua marca desta vez em uma sobra. Depois de um primeiro tempo avassalador, no qual desperdiçou inúmeras chances, o Bayern voltou apático para a etapa final e apenas administrou a vantagem mínima.

Mesmo fora de casa, o Bayern sabia que não podia desperdiçar pontos diante do penúltimo colocado e partiu logo ao ataque. E foi logo assustando, primeiro com Kane e depois com o inglês deixando Leroy Sané cara a cara com Schwabe. O goleiro salvou.

A grande diferença técnica entre as equipes se transformou em vantagem no placar aos 19 minutos. E em um contragolpe. O Colônia errou o passe na frente e o Bayern saiu em altíssima velocidade. Sane deixou Choupo-Moting livre para fazer, mas o lateral Chabot cortou em cima da linha. Kane, esperto, pegou o rebote e empurrou às redes.

No lance seguinte, novo contra-ataque e desta vez o atacante camaronês, mais uma vez sozinho na área, parou em gigante defesa de Schwabe. Ficou agachado com cara de incredulidade por mais um gol desperdiçado. O Bayern dava lição de contragolpes, ao mesmo tempo que empilhava chances claras desperdiçadas. Em papéis invertidos, Moting serviu Sane e novo gol perdido. Pegou mal na bola e ela acabou raspando a trave. Coman também não caprichou ao receber lançamento e chutou errado, depois parou no goleiro.

O castigo por pouco não veio. Neuer salvou em lance raro ofensivo do Colônia. Em primeira etapa com amplo domínio, o 1 a 0 foi pouco pelo produzido pelo Bayern e saiu barato para um sério candidato ao rebaixamento.

Dono do pior ataque do Alemão, o Colônia retornou do descanso sonhando em conseguir desbancar a defesa mais positiva e avançou um pouco suas linhas. Hubers, de cabeça, mandou pelo alto a chance após escanteio.

O ímpeto ofensivo do primeiro tempo não foi o mesmo na etapa final. Administrando a posse de bola e evitando correr riscos, o time bávaro caiu bastante de rendimento e só deu as caras para valer aos 30 minutos em cabeçada de Kane para fora após desvio da marcação.

Coman carimbou o travessão após cobrança de escanteio aos 32. O atacante alemão ainda bateu outra bola raspando. Mas a atuação do segundo tempo foi bastante aquém do esperado, apesar do resultado positivo.