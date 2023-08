Kaio Jorge volta a jogar pela Juventus após 16 meses de grave lesão e marca três gols

Contratado do Santos sob enorme expectativa de ser o goleador da Juventus há duas temporadas, o atacante Kaio Jorge sofreu uma grave lesão no começo de 2022 e, desde então, trabalhava para retornar e realizar o sonho de brilhar na Europa pela equipe italiana. Nesta quarta-feira, após 16 meses, o jogador finalmente voltou aos gramados para defender a equipe. Em jogo-treino contra a equipe sub-23, anotou três gols.

Kaio Jorge vinha trabalhando forte neste início da pré-temporada da equipe, mas não participou da excursão pelos Estados Unidos. O clube preferiu mantê-lo na Itália, aprimorando a forma física com o time sub-23.

Nesta quarta-feira, no Juventus Stadium, o clube fez uma promoção para torcedores que adquirissem a nova camisa da equipe de acompanhar o jogo-treino entre os times profissional e sub-23. Massimiliano Allegri mandou a campo a escalação considerada ideal, com os brasileiros Bremer e Alex Sandro entre os escalados e com Kaio Jorge no banco.

Aos 39 minutos, o sérvio Vlahovic sentiu um incômodo muscular e acabou substituído pelo brasileiro. "Bem-vindo. Kaio Jorge está de volta após grave lesão", celebrou o clube em suas redes sociais, ao anunciar a troca no time.

O retorno foi da melhor forma possível. Após o intervalo, com vantagem de 3 a 0 para a equipe principal, Kaio Jorge mostrou que o faro de artilheiro que fez o clube desembolsar 6,9 milhões de euros em agosto de 2021 (R$ 37,1 milhões na cotação atual) continua intacto. Vestindo a camisa 21, ele anotou três vezes na goleada por 8 a 0.

O artilheiro do dia se emocionou e celebrou com punho cerrado e soco de baixo para cima. Agora, o brasileiro fica na expectativa de atuar no amistoso com a Atalanta, no sábado, que antecede a abertura do Campeonato Italiano, dia 20, na casa da Udinese. Sob ordem de Allegri, a Juventus já adiantou que não tem interesse em emprestar o jogador.

