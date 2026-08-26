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Kaio Jorge pede desculpas após ser chamado de 'mau-caráter' por zagueiro do Atlético-MG

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Kaio Jorge procurou Ruan Tressoldi para pedir desculpas pelo lance que provocou a queda assustadora do zagueiro durante o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador atleticano também se pronunciou, mas adotou um tom duro e acusou o atacante de deslealdade.

Kaio Jorge enviou mensagens diretamente a Ruan após o clássico disputado na noite de terça-feira, no Mineirão. O atacante afirmou que não teve a intenção de machucar o adversário.

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O episódio aconteceu nos primeiros minutos da partida. Ruan saltou para disputar uma bola pelo alto e foi deslocado por Kaio Jorge quando ainda estava no ar. Sem conseguir se proteger, o defensor caiu com a cabeça no gramado e teve o pescoço dobrado.

Ruan recebeu atendimento, tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído aos 15 minutos depois que o protocolo de concussão foi acionado. Ele foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Os exames não identificaram lesões estruturais no crânio ou na coluna. O jogador recebeu alta após passar por avaliação neurológica, mas permanecerá sob acompanhamento do departamento médico do Atlético-MG e seguirá o protocolo de concussão estabelecido pela CBF.

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Nas redes sociais, Ruan agradeceu pelas mensagens de apoio e criticou abertamente a conduta de Kaio Jorge. O zagueiro classificou o lance como desleal, afirmou que "caráter também entra em campo" e chamou o adversário de "mau-caráter".

A publicação foi feita antes de Ruan visualizar as mensagens enviadas pelo atacante cruzeirense. Mesmo depois de tomar conhecimento do pedido de desculpas, o defensor manteve a postagem em seu perfil.

Dentro de campo, Kaio Jorge não recebeu cartão pelo lance. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza permitiu a continuidade da partida, enquanto o VAR também não recomendou uma revisão.

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O Atlético-MG considera levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Paulo Bracks, vice-presidente de futebol do clube, classificou a jogada como "maldosa e desleal" e criticou a ausência de punição ao atacante.

Cruzeiro e Atlético-MG voltam a se enfrentar na terça-feira (1º), às 21h, na Arena MRV. Como o primeiro duelo terminou empatado, quem vencer avançará à semifinal da Copa do Brasil. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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