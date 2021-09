Kaio Jorge explica post polêmico em derrota do Santos: 'Direcionado à diretoria'

Da Redação

O atacante Kaio Jorge causou enorme polêmica com torcedores do Santos ao fazer um post em cima de uma foto da derrota do time para o Juventude, no domingo, pelo Brasileirão, na qual ironizou, dizendo "verdade, o problema era o atacante mesmo." Sem marcar há quatro partidas, a equipe somou o 10° jogo sem triunfos e a torcida se revoltou com o agora jogador da Juventus. Nesta quinta-feira, após a repercussão negativa, o ex-Menino da Vila afirmou que era "direcionado à diretoria."

Kaio Jorge sofreu muitas críticas no clube quando passou um período sem gols. Acabou sendo considerado um dos culpados por insucessos na época e agora quis "descontar" contra os diretores que o criticavam. Mas acabou recebendo muitas respostas duras de santistas que acharam a mensagem uma "tiração de sarro", apagou o post e garantiu que jamais quis desrespeitar o clube, os ex-companheiros ou a torcida.

"Fala nação santista, beleza? No último final de semana eu fiz um tweet que algumas pessoas interpretaram de uma forma totalmente errada. Meu tweet foi direcionado para a diretoria ali, pois alguns deles não merecem estar trabalhando nesse clube gigante que é o Santos", iniciou Kaio Jorge a série de quatro vídeos nos Stories do Instagram, no qual se defendeu.

"Nada relacionado à torcida, muito menos aos atletas, sou amigo de todos ali do clube. Falo com todos praticamente todos os dias, tenho uma relação muito boa com os jogadores e jamais quis prejudicar ou zoar o clube", garantiu. "Pelo contrário, tenho muita admiração pelo Santos, clube que me revelou, me deu oportunidade de estar, hoje, aqui na Juventus, junto com ex-companheiros (Danilo e Alex Sandro). Estou torcendo para o clube sair dessa situação. É 'nóis'", finalizou.

O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas cairá para o grupo dos quatro piores caso o Grêmio vença um de seus dois jogos adiados no Brasileirão. Como o duelo com o Fluminense, marcado para o fim de semana, foi adiado para o dia 17, os santistas terão de torcer por tropeço dos gaúchos já contra o Sport, em Porto Alegre, na abertura da 23ª rodada.