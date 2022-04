Kaiky volta aos treinos no Santos e Lucas Pires projeta sequência contra Coritiba

Da Redação

O zagueiro Kaiky se aproxima de um retorno ao time do Santos após fraturar o nariz. O jogador utilizou uma máscara de proteção facial no treinamento desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Outro menino da Vila, Lucas Pires deve manter a titularidade na lateral esquerda do clube e já começou a projetar a sequência de duelos contra o Coritiba que o Santos terá pela frente, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil.

Após perder a titularidade no time no duelo contra o Banfield para Felipe Jonatan, que se recuperou de lesão, Lucas Pires voltou a ser titular nos últimos dois jogos e deverá seguir tendo mais espaço na briga por vaga no time de Fabián Bustos. O jogador destacou foco total nos duelos contra o Coritiba, mas reforçou que o Santos precisará se adaptar de acordo com cada competição.

"Depois da vitória de quarta a gente já começou a pensar no Coritiba. O professor Bustos já vem conversando com a gente e estamos totalmente focados neles. Serão duas competições diferentes, então temos que nos adaptar com as duas situações distintas. Mas estamos trabalhando bastante e acredito que vamos fazer um bom papel", disse Lucas Pires.

"O ponto fora de casa (contra o Fluminense) na estreia foi muito importante contra uma grande equipe. Mas agora temos que fazer o nosso papel dentro da Vila para começar bem na competição, pois esses pontos conquistados agora farão diferença lá na frente", continuou o jovem jogador.

Kaiky ainda é dúvida, principalmente para este primeiro jogo do fim de semana contra o clube paranaense. O Santos informou que o zagueiro treinará com o restante do elenco neste sábado, utilizando a proteção facial. Quando voltar a jogar, Kaiky precisará seguir utilizando a máscara até que a cicatrização esteja completa.

O Santos recebe o Coritiba pela segunda rodada do Brasileirão neste domingo, às 11h, na Vila Belmiro. O time santista volta a campo como visitante contra os paranaenses para o jogo da terceira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 19h30, no estádio Couto Pereira.