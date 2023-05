Juventus só empata com Bologna e segue em terceiro no Italiano

(via Agência Estado)

A Juventus aumentou para quatro jogos o jejum de vitórias ao ficar no empate por 1 a 1 com o Bologna neste domingo, no Renato Dallara Stadium, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. De quebra, deixou também de assumir a vice-liderança.

Com o novo tropeço na competição, a Juventus terminou a rodada na terceira posição, com 60 pontos, atrás de Napoli (79) e Lazio (61). O Bologna ficou em oitavo, com 45.

Vivendo uma sequência negativa de três derrotas consecutivas, a Juventus entrou em campo sonolenta e viu logo de cara o árbitro, com ajuda do VAR, assinar pênalti para o Bologna em Riccardo Orsolini. Wojciech Szczesny foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes.

O gol acordou a Juventus. Aos 25 minutos, Milik arriscou de voleio e exigiu uma defesa milagrosa de Lukasz Skorupski. Este, inclusive, foi o confronto da noite. Eles voltaram a ficar frente a frente em cobrança de pênalti, mas o goleiro levou a melhor e fez a defesa.

Lukasz Skorupski foi o principal nome do Bologna no primeiro tempo. Além do pênalti, fez pelo menos mais três defesas difíceis. Além de Milik, Nicolo Fagioli também desperdiçou boas oportunidades de gol.

No segundo tempo, o Bologna não teve a mesma sorte. Aos 16 minutos, Chiesa arriscou e viu a bola sobrar para Milik. Da entrada da área, o atacante afastou a "zika" ao mandar para o fundo das redes.

Após buscar o empate, a Juventus voltou a cair de produção e não conseguiu mais se impor na partida. O Bologna recuou e conseguiu somar um ponto importante em termos de classificação.

Ainda neste domingo, a Fiorentina foi para a oitava posição, com 45 pontos, ao fazer sonoros 5 a 0 no lanterna Sampdoria, no Artemio Franchi.