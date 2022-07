Juventus revela lesão no joelho e Pogba faz exame para avaliar chance de cirurgia

(via Agência Estado)

O treino da Juventus deste domingo na Universidade Loyola Marymouth, em Los Angeles, não terminou com boas notícias. De volta ao clube para dividir a liderança do time em campo como argentino Di María, o francês Pogba deixou as atividades reclamando de dores no joelho direito, no qual foi detectado uma lesão no menisco. Novo exame com um especialista foi agendado para definir se será necessária uma intervenção cirúrgica ou apenas tratamento convencional. O volante pode parar, inicialmente, por até dois meses.

O clube ainda fez mais um trabalho no local nesta segunda-feira, antes do embarque para Dallas, onde fará amistoso com o Barcelona, nesta terça-feira. Pogba acompanhou a última atividade da beira do gramado, dando apoio aos companheiros, e passando um ar de tranquilidade.

"Após a dor relatada no joelho direito, Paul Pogba foi submetido a exames radiológicos que revelaram uma lesão do menisco lateral. Nas próximas horas ele passará por uma consulta ortopédica especializada. Portanto, ele não participará da viagem a Dallas para continuar o tratamento", informou o clube.

O francês está esperançoso de que tudo não tenha passado de um susto. Mas apenas o novo exame definirá a gravidade da lesão. Alguns jornais italianos dão que não é nada grave, enquanto a Gazzetta dello Sport fala em dois meses de ausência pelo menos.

Voltar à Juventus foi uma saída encontrada por Pogba para atuar com frequência e chegar à Copa do Mundo do Catar com ritmo de jogo e bom preparo físico. Caso pare realmente por 60 dias, terá seu planejamento para se apresentar 'inteiro' à seleção francesa comprometido.