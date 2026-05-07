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Juventus e Ferroviária abrem finais da Série A-2 do Paulistão com empate sem gols na Javari

Partida na capital foi marcada pelo equilíbrio e por boas atuações dos goleiros

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 12:25:00 Editado em 07.05.2026, 15:56:38
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Juventus e Ferroviária abrem finais da Série A-2 do Paulistão com empate sem gols na Javari
Autor Foto: Diego Soares/Ag. Paulistão

Juventus e Ferroviária empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira, na Rua Javari, no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista da Série A2. Em uma partida equilibrada e intensa, marcada por um gol anulado da equipe de Araraquara e boas intervenções do goleiro Passarelli, a definição do título ficou totalmente em aberta para o confronto de volta.

O primeiro tempo teve leve superioridade do Juventus, que, empurrado pela torcida, controlou mais a posse de bola e chegou com mais frequência ao ataque. A melhor chance veio logo aos sete minutos, quando John Egito arriscou de fora da área e levou perigo ao gol de Dênis Júnior. Já nos acréscimos, Elkin Muñoz fez grande jogada individual, deixou o marcador para trás e finalizou colocado, tirando tinta da trave.

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A Ferroviária também mostrou perigo em transições rápidas. Aos oito minutos, Eduardo soltou uma bomba cruzada de fora da área, obrigando Passarelli a fazer boa defesa. A equipe visitante conseguiu equilibrar as ações com troca de passes em velocidade, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.

Na volta do intervalo, o Juventus quase abriu o placar logo aos quatro. Ferreira encontrou Santiago livre na área, cara a cara com o goleiro, mas Dênis Júnior fechou bem o ângulo e salvou com os pés. O lance manteve o time da casa no controle do jogo nos primeiros minutos da etapa final.

A partida mudou de cenário com as alterações da Ferroviária, que passou a crescer em campo. Aos 22, o time de Araraquara chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que identificou irregularidade na disputa dentro da área. O lance aumentou a tensão e incendiou o confronto na Javari.

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Aos 30, Thiago arriscou de longe e quase surpreendeu Passarelli, que espalmou com dificuldade. No rebote, Alencar ainda brigou pela bola e conseguiu o escanteio, mantendo a pressão da equipe visitante.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol a todo momento, mas sem efetividade nas finalizações. O placar zerado refletiu o equilíbrio da partida e deixou tudo indefinido para o segundo jogo.

O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, às 19h15, na Arena da Fonte Luminosa. Quem vencer levanta a taça. Em caso de novo empate, o time de Araraquara, que tem a melhor campanha, será campeã. Vale lembrar que Juventus e Ferroviária já garantiram o acesso à elite do futebol paulista em 2027.

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