Juventus é atropelada pela Atalanta e se despede nas quartas da Copa da Itália

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 19:09:00 Editado em 05.02.2026, 19:14:36
O sonho de a Juventus dar uma volta olímpica na atual temporada reduziu drasticamente nesta quinta-feira, quando a equipe foi atropelada na visita à Atalanta, perdendo por 3 a 0 e se despedindo nas quartas de final da Copa da Itália.

A competição eliminatória era a grande esperança da equipe de Turim, que está somente nos playoffs da Champions League e longe das favoritas, além de ocupar somente a quarta posição no Campeonato Italiano, distante 10 pontos da líder e embalada Inter de Milão.

A Juventus até dominou o começo da primeira etapa em Bérgamo, mas viu o português Francisco Conceição desperdiçar duas oportunidades de ouro. Na primeira, cara a cara, parou em grande defesa de Carnesecchi. Logo depois, o camisa 7 soltou uma bomba e carimbou o travessão.

A Atalanta não conseguia se encontrar em campo. Mas bastou um ataque para mudar o rumo de uma dura partida. O cruzamento à área bateu na mão de Bremer e o árbitro, auxiliado pelo VAR, anotou a penalidade. Scamacca betu forte e abriu o marcador.

Após o intervalo, a equipe da casa optou por segurar a vantagem e apenas explorar os contragolpes. Encaixou duas belas arrancadas já na reta final e definiu a vaga à semifinal. Bellanova cruzou, a bola cruzou toda a área e sobrou para carrinho de Sulemana. Logo depois, Palasic recebeu livre e mandou no cantinho para fechar o placar.

