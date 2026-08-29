Juventus derrota o Parma com gols de reservas e mantém 100% de aproveitamento no Italiano

A Juventus venceu o Parma por 2 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, pela segunda rodada do Campeonato Italiano com gols marcados por jogadores que entraram no segundo tempo. Quem abriu o placar foi o argentino Nico Gonzalez e o segundo foi marcado pelo holandês Koopmeiners. O time de Turim acumula 6 pontos em duas rodadas, igualando o Milan, enquanto o Parma permanece zerado.

Diante de sua torcida, o time do técnico Luciano Spalletti jogou a maior parte do primeiro tempo no campo do adversário, com mais de 60% de posse de bola, mas tinha dificuldade para criar jogadas que representassem real perigo para o Parma.

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Em oito finalizações da Juventus, apenas uma foi em direção ao gol na primeira etapa. A jogada de maior perigo foi protagonizada pelo português Francisco Conceição, que em chute de longa distância acertou a trave do goleiro Corvi.

A Juventus voltou mais incisiva para o segundo tempo e usando mais os lados do campo conseguia invadir a área do Parma com mais frequência, apesar de continuar finalizando sem precisão. A história da partida só teve uma alteração significativa aos 12 minutos, quando Spalletti colocou o argentino Nico Gonzalez no lugar de Jonathan David.

Em sua primeira participação, Nico Gonzalez finalizou de longa distância e exigiu grande defesa de Corvi. Seis minutos depois de entrar, o argentino voltou a finalizar e precisou de duas tentativas para marcar. Na primeira, acertou a trave. Ele mesmo aproveitou o rebote. O novo chute desviou na zaga e entrou.

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Aos 43 minutos, após uma saída errada do Parma, o holandês Koopmeiners, que havia entrado em campo dois minutos antes, acertou um chute que entrou no canto direito de Corvi e assegurou a vitória e os 100% de aproveitamento da Juventus.

Na próxima rodada, Juventus e Milan fazem o clássico no domingo, em Turim. No mesmo dia, o Parma busca seus primeiros ponto ao receber o Monza.

VEJA OS OUTROS RESULTADOS DESTE SÁBADO DO CAMPEONATO ITALIANO

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Fiorentina 0 x 3 Frosinone

Monza 2 x 3 Udinese

Sassuolo 2 x 1 Torino