Juventus derrota Atalanta e se isola na vice-liderança do Campeonato Italiano

Em um jogo de poucas oportunidades, a Juventus venceu a Atalanta por 2 a 0 neste domingo, se isolou na vice-liderança do Campeonato Italiano, e deu um passo importante no objetivo de terminar o torneio entre os quatro primeiros colocados para confirmar presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. Com o triunfo fora de casa, a equipe de Turim chegou aos 66 pontos e abriu uma pequena vantagem para a Lazio (64), Inter de Milão (63) e Milan (61).

Com o título da competição já em poder do Napoli, a disputa nesta reta final do Italiano se concentra nos times que brigam para se fixar nesta faixa de classificação. A Atalanta acabou se complicando em relação a buscar uma vaga no mais nobre torneio europeu. Com o revés diante de sua torcida, a equipe de Bergamo mantém os 58 pontos e figura na sexta posição.

A Juventus volta a campo no próximo final de semana e conta com o apoio de sua torcida para o encontro com a Cremonese no domingo. A Atalanta entra em campo um dia antes. O desafio, fora de casa, vai ser diante da Salernitana.

Antes de a partida começar, um ex-jogador brasileiro foi homenageado no gramado. Evair esteve em campo para receber uma placa por sua passagem pelo clube. O ex-artilheiro defendeu a Atalanta entre os anos de 1988 e 1991.

O primeiro tempo do confronto foi marcado pelo equilíbrio. Os dois times apostaram na posse de bola para poder comandar a partida, mas o jogo ficou muito concentrado no meio-campo.

Sem liberdade para tentar uma infiltração, ou toque de bola mais efetivo no campo de ataque, a Juventus criou a sua melhor oportunidade em uma jogada individual de Di Maria. O argentino pegou uma bola pela direita, fechou para o meio da área e bateu de perna esquerda, assustando o goleiro Sczcesny.

O time da casa respondeu com o jogo aéreo e também esteve muito perto de abrir a contagem na etapa inicial. O defensor Scalvini, que se arriscou bastante no apoio pelo lado esquerdo, aproveitou um cruzamento na área para acertar a trave da Juventus em bela cabeçada.

Após um primeiro tempo sem movimentação no placar, as duas equipes voltaram do intervalo com uma postura mais ofensiva. A Juventus passou a ser mais agressiva e, em uma bela jogada de Samuel Iling-Junior, abriu a contagem.

A ação teve início ainda no campo de defesa. Com liberdade, o ala esquerdo inglês avançou até a área inimiga e tocou para Rabiot. Ele foi na linha de fundo e cruzou para Iling-Junior completar na marca do pênalti e fazer 1 a 0, aos 12 minutos.

Em busca do empate, a Atalanta tentou a pressão e travou um duelo com a boa marcação da equipe de Turim. Aos 45 minutos, Zappacosta acertou uma bola na trave desperdiçando a melhor chance do time da casa de igualar o marcador.

E foi num contra-ataque, já nos acréscimos, que a Juventus chegou aos 2 a 0. Em uma escapada em velocidade, Chiesa arrancou e serviu Vlahovic. O sérvio acertou um belo chute de perna esquerda e fechou a vitória.