Juventus decepciona e perde da Fiorentina em sua despedida no Italiano

Longe de repetir nesta temporada as grandes performances das últimas, a Juventus se despediu do Campeonato Italiano com derrota, neste sábado. Jogando fora de casa, em Florença, o time de Turim foi batido por 2 a 0, pela última rodada da competição nacional. Em casa, a Lazio empatou por 3 a 3 com o Verona.

O duelo em Florença era mais importante para os anfitriões do que para a Juventus, já garantida na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. O time de Turim terminou em quarto lugar, como já era certo, com 70 pontos, enquanto a Fiorentina assegurou o sétimo lugar, com 62.

O triunfo deste sábado garantiu a equipe de Florença na Liga Conferência, terceira competição em importância na Europa. A Fiorentina disputava a vaga com a Atalanta, que perdeu do Empoli por 1 a 0, também neste sábado, em casa. Antes sensação do futebol europeu, a Atalanta não disputará nenhuma competição continental na próxima temporada.

Em casa, a Fiorentina buscou a vitória com um gol em cada tempo. No primeiro, Duncan abriu o placar, com assistência de Bonaventura, aos 46 minutos. Na etapa final, González anotou o segundo, em cobrança de pênalti, também nos acréscimos, aos 47. O brasileiro Alex Sandro foi titular na Juventus, assim como o zagueiro Chiellini, que se despediu do clube.

Mesmo com tropeço, a Lazio também confirmou o quinto lugar da tabela, com 64 pontos, confirmando sua vaga na Liga Europa. Em casa, o time de Roma empatou com o Verona por 3 a 3. Cabral, Rodríguez e o brasileiro Felipe Anderson marcaram os gols dos anfitriões, enquanto Simeone, Lasagna e Hongla balançaram as redes pelos visitantes.

O Genoa se despediu da primeira divisão com derrota para o Bologna por 1 a 0. O time de Gênova encerrou sua campanha na 19ª e penúltima posição da tabela, com 28 pontos, sendo rebaixado neste sábado. Bologna (12º), Atalanta (8º) e Empoli (14º) terminaram no meio da classificação, sem brigar por vagas nos torneios continentais e sem maior risco de queda.

O Italiano será encerrado neste domingo com jogos decisivos para a definição do título. O Milan lidera a tabela com 83 pontos, apenas dois acima da Inter de Milão. O Milan vai visitar o Sassuolo, enquanto o rival receberá a Sampdoria, ambos às 13 horas, pelo horário de Brasília.