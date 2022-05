Juventus cede empate à Lazio na despedida de Chiellini e Dybala em Turim

Da Redação

A torcida da Juventus viveu momentos de emoção nesta segunda-feira, no Allianz Stadium, onde se despediu do zagueiro Chiellini e do atacante Dybala, ambos de saída do clube e sem destino definido. A despedida quase teve o desfecho ideal, pois o time de Turim vencia a Lazio por 2 a 1 até o minuto final da partida, mas os rivais de Roma buscaram a igualdade por 2 a 2, com um gol de Milinkovic-Savic.

O empate foi válido pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, portanto a Juventus tem mais um jogo para disputar, contra a Fiorentina. De qualquer forma, foi a última partida da temporada jogando como mandante e, consequentemente, a última vez que Chiellini e Dybala jogaram em Turim na condição de jogadores juventinos.

O resultado mantém a Juventus em quarto lugar, posição já garantida anteriormente, assim como a vaga na próxima Liga dos Campeões. A Lazio vem logo abaixo, em quinto, com 63 pontos. Como a partida não envolvia nenhum grande objetivo, o clima de adeus se fez presente desde o início.

Quando abriu o placar aos dez minutos, Vlahovic comemorou colocando a mão sobre a boca, recriando a famosa "máscara" encenada por Dybala em suas celebrações. O gesto, que virou marca registrada do argentino, é inspirado nos gladiadores da Roma Antiga.

Ainda no primeiro tempo, Morata recebeu passe de Cuadrado e ampliou a vantagem, que permaneceu no marcador até o início do segundo tempo. Com apenas seis minutos de bola rolando na etapa final, o brasileiro Alex Sandro mandou contra o próprio gol e ajudou a Lazio a almejar uma recuperação.

Pouco depois, chegou a hora de Chiellini deixar o gramado, muito aplaudido, para De Ligt entrar. O veterano de 37 anos foi substituído aos 17 minutos, uma referência às suas 17 temporadas como jogador da Juve. Durante o período, viveu o drama da Série B em 2006 antes de vencer nove Campeonatos Italianos e cinco Copas da Itália.

Antes de deixar o gramado, o zagueiro passou a faixa de capitão para Dybala, o outro homenageado do dia. Pentacampeão italiano e tetra da Copa da Itália, o argentino de 28 anos, que chegou ao clube em 2015, também teve seu momento de sair recebendo aplausos, quando foi substituído por Palumbo.

Enquanto o jogo ainda corria, Dybala distribuía autógrafos para torcedores mais próximos do campo. O clima ficou um pouco pior depois que Milinkovic-Savic empatou o jogo, no minuto final, mas a torcida manteve a postura solene para seguir com a homenagem após o apito final. O argentino chorou muito no momento em que os jogadores se reuniram no gramado e somaram seus aplausos aos da torcida.