Juventus anuncia contratação do atacante Timothy Weah, filho de George Weah

A Juventus anunciou neste sábado o seu primeiro reforço para a temporada 2023/24. O atacante Timothy Weah, do Lille, assinou até junho de 2028 e recebeu a camisa 22 da Velha Senhora. O clube postou nas redes sociais um vídeo do jogador, de 23 anos, que se apresentou aos torcedores.

"Olá a todos. Sou Tim e estou muito feliz por vestir a camisa preta e branca da Juventus. Espero vê-los em breve. Mal posso esperar para jogar e vencer com vocês do nosso lado. Até breve", disse Timothy.

O atacante custou R$ 62 milhões aos cofres da Juventus e se despediu do Lille com 107 jogos, oito gols e sete assistências. Ele tem passagens ainda por New York Red Bulls e Paris Saint-Germain. É também filho do presidente da Libéria e ex-jogador George Weah, eleito o melhor do mundo pela Fifa em 1995.

Timothy esteve ainda com a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O time americano foi eliminado nas oitavas de final ao perder para a Holanda por 3 a 1.

A contratação do atleta foi uma resposta à saída de Cuadrado, que deixou a Juventus após oito temporadas. O colombiano ainda não definiu o seu futuro.