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ESPORTES

Juventude empata com o São Bernardo e perde dois pontos na luta pelo acesso na Série B

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Juventude e São Bernardo empataram por 2 a 2 neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Um resultado ruim para o Juventude, que briga pelo acesso e perdeu a chance de somar dois importantes pontos em casa. Mesmo assim, com 60 pontos, fica entre os primeiros colocados e firme na briga para voltar à elite em 2027.

O São Bernardo, por sua vez, foi aos 45 pontos e permanece em posição intermediária na tabela, sem chances de rebaixamento e distante da briga pelo acesso.

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A equipe gaúcha saiu na frente na primeira etapa, sofreu a virada dos visitantes no início do segundo tempo, mas buscou a igualdade na reta final.

A partida começou equilibrada e ganhou movimentação a partir dos 12 minutos, com chegadas perigosas de Alisson Safira para os visitantes e de Lucas Fernandes para os donos da casa. O Juventude assumiu o controle das ações e abriu o placar aos 22 minutos, quando o zagueiro Rodrigo Sam aproveitou cruzamento de Raí para balançar as redes.

Apesar da pressão gaúcha, o time paulista alcançou a igualdade antes do intervalo. Aos 41 minutos, Gabriel Pires cometeu falta dentro da área: pênalti. Após checagem do VAR, a penalidade foi confirmada e Felipe Garcia cobrou para deixar tudo igual.

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No retorno para a segunda etapa, o São Bernardo virou o jogo logo aos três minutos. Em jogada iniciada por Pedrinho, Felipe Garcia ajeitou de cabeça e Lucas Fernandes, livre na área, finalizou para o gol.

O time da casa respondeu aos 34 minutos para decretar o empate. Após cruzamento de Diogo Barbosa e disputas pelo alto dentro da grande área, a sobra ficou com Raí, que concluiu para o fundo da rede. As duas equipes mantiveram o jogo aberto até os minutos finais, mas o placar permaneceu igual.

Na sequência do torneio, o Juventude volta a campo no sábado, quando visita o Ceará. Já o São Bernardo atua no domingo, jogando em casa contra o Criciúma. Os dois jogos são válidos pela 34ª rodada.

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FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 SÃO BERNARDO

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo (Juan) e Raí Ramos (Nathan); Gabriel Pires (Luan), Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Manuel), Alisson Safira e MP (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.

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SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo, Jemerson, Augusto e Pará (Hugo Sanches); Marcão Silva, Lucas Lima (Foguinho) e Dudu; Lucas Fernandes (Hyoran), Felipe Garcia (Pedro Vitor) e Pedrinho (Lucas Rian). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Rodrigo Sam, aos 23 e Felipe Garcia, aos 47 minutos do primeiro tempo; Lucas Fernandes, aos 5 minutos, e Raí, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Paulo (JUV); Alex Alves, Jemerson e Lucas Lima (SBD).

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ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 121.975,00.

PÚBLICO - 9.206 torcedores.

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LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

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Juventude São Bernardo serie b
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