O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) adiou a decisão sobre o pedido do Ministério Público (MP-SP) por uma intervenção judicial no Corinthians. A requisição ainda será analisada em caráter definitivo, mas somente após a Procuradoria responder a questionamentos feitos pela juíza responsável pelo caso.

Em despacho, a magistrada Tamara Hochgreb Matos, do Foro Regional do Tatuapé, apontou cinco razões para não prosseguir com a apreciação sem que o MP-SP se manifestasse novamente.

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Como a ação foi movida contra o Corinthians, mas afeta o presidente Osmar Stábile e o vice Armando Mendonça, é preciso que o MP-SP justifique a exclusão dos dirigentes ou emende a petição para que eles sejam incluídos formalmente como réus.

Também é cobrada uma explicação sobre o pedido ter sido enviado à Vara Cível do Tatuapé. O MP-SP apontou apenas que lá já corre outra ação supostamente relacionada ao tema, mas a magistrada pediu que fosse indicada qual a conexão entre elas.

A petição do MP-SP ainda ressalta que não tem a intenção de interferir nas eleições do Corinthians, previstas para 28 de novembro. Entretanto, dada a suspensão da ação, Tamara Hochgreb Matos questiona se a Procuradoria quer manter o pedido, já que uma definição deve ser encaminhada próximo ao pleito.

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"Após os esclarecimentos determinados e eventual emenda à inicial, será analisado o pedido de tutela de urgência, que envolve medidas drásticas, inclusive o afastamento de dirigentes eleitos às vésperas do pleito associativo", indicou a juíza.

O MP-SP ainda precisará se manifestar sobre a competência da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais (onde já tramitam a mediação com credores e o Regime Centralizado de Execuções) para deliberar sobre o controle de contas bancárias, proibição de novos empréstimos e antecipação de receitas.

Ainda na ação, um dos pedidos do MP-SP é para obrigar o Corinthians a realizar uma revisão do seu estatuto social para adequá-lo à Lei Geral do Esporte. A juíza, contudo, indicou que isso já é tratado em outros processos. É pedido, então, que a Procuradoria apresente exatamente quais solicitações continuam válidas para julgamento.

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O adiamento satisfaz o Corinthians, que criticou a ação do MP-SP. O clube questiona o momento da intervenção, às vésperas das eleições presidenciais, e teme impactos nas negociações financeiras em andamento.

"A determinação levou em conta a existência de medidas judiciais já adotadas pelo clube no âmbito de seu processo de reestruturação financeira", celebrou o Corinthians, em nota. "O Clube ressalta seu respeito ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, ao mesmo tempo em que reafirma o compromisso com os seus milhões de torcedores."

Recentemente, o Corinthians protocolou um pedido de tutela cautelar na Justiça de São Paulo como medida de urgência para suspender temporariamente cobranças, penhoras e bloqueios nas contas do clube. O pedido busca antecipar efeitos de um eventual processo de Recuperação Judicial e, caso a liminar seja concedida, pode durar até 60 dias.

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A decisão ocorre diante do risco iminente de queda do Regime Centralizado de Execuções (RCE) - mecanismo jurídico adotado pelo Corinthians para organizar e parcelar cerca de R$ 200 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas -, provocado pelo descumprimento de obrigações financeiras.

O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida acumulada de R$ 2,8 bilhões. O clube está em atraso no pagamento dos salários do elenco profissional e da comissão técnica e chegou ao quarto mês pendente em relação aos direitos de imagem, o que dá brecha para os jogadores pedirem a rescisão do contrato na Justiça. Ao Estadão, o Corinthians informou que trabalha para resolver a situação nos próximos dias.

Para o sócio do Corrêa da Veiga Advogados e advogado especialista em Direito Desportivo, Mauricio Corrêa da Veiga, deve-se valorizar a autonomia do Corinthians diante de um pedido como o feito pelo MP-SP.

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"A autonomia desportiva não significa soberania, mas também não pode ser reduzida a uma garantia constitucional meramente retórica. A intervenção judicial em um clube de futebol é medida de excepcionalidade extrema, que exige fundamentação jurídica robusta e a demonstração de que os mecanismos internos de governança são insuficientes. A crise financeira e a má gestão, isoladamente consideradas, não autorizam a supressão dessa autonomia. O Poder Judiciário deve controlar a legalidade dos atos, sem assumir ordinariamente a gestão das entidades desportivas. Quando inevitável, a intervenção deve ter por finalidade restabelecer a autonomia, e não substituí-la.", analisa.