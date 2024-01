Justiça da Suíça anula condenação de Cuca por estupro

Cuca era julgado pelo crime de estupro de vulnerável por ter mantido relações sexuais com uma menor de idade quando ainda era jogador do Grêmio

O técnico Alexi Stival, o Cuca, teve sua condenação por estupro na Suíça anulada pelo Tribunal Regional de Berna-Mitteland. A anulação aconteceu após o Ministério Público local alegar a prescrição do crime. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (3).

Cuca era julgado pelo crime de estupro de vulnerável por supostamente ter mantido relações sexuais com uma menor de idade em 1987. À época, o então treinador era jogador do Grêmio e estava na Suíça em excursão do time.

O julgamento estava em andamento desde novembro de 2023, quando a defesa do treinador alegou que o técnico foi condenado à revelia e solicitou uma nova possibilidade de argumentação em defesa à condenação do técnico.

Apesar do despacho do requerimento da defesa do treinador, feito pela juíza Bettina Bochsler, o Ministério Público da Suíça negou o pedido em decorrência da prescrição do crime cometido por Cuca, o que resultou no fim do processo e na anulação da sentença judicial.

Com informações do Metrópoles

