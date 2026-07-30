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Junior Barranquilla é eliminado nos pênaltis pela própria equipe filial na Copa da Colômbia

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 14:05:00 Editado em 30.07.2026, 14:13:10
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Uma grande "zebra" aconteceu na Copa da Colômbia na última quarta-feira, 29. O Barranquilla FC, time que funciona como filial do Junior de Barranquilla, eliminou o "clube pai" e se classificou para as oitavas de final do torneio.

A classificação do Barranquilla FC aconteceu nos pênaltis, com vitória por 5 a 3. As equipes empataram por 3 a 3 no tempo normal, sendo que também tinham ficado iguais no duelo de ida, por 2 a 2. A última batida de pênalti do Barranquila FC foi realizada com uma cavadinha, garantindo o resultado histórico.

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O Junior Barranquilla é o atual campeão colombiano. Já a filial disputa a Segunda Divisão do campeonato nacional. O Barranquilla FC foi criado com a intenção de revelar jogadores para formar o time principal do Junior.

O Barranquilla FC esteve em vantagem duas vezes na partida de quarta, mas o Junior chegou à igualdade, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Edwin Herrera errou para a equipe principal, enquanto o Barranquilla FC não desperdiçou nenhuma penalidade.

Nas oitavas de final da Copa da Colômbia, o Barranquilla FC terá outra equipe tradicional pela frente no torneio, uma vez que irá desafiar o Millonarios.

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Copa da Colômbia Futebol Junior Barranquilla
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