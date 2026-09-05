Julián Álvarez volta com surra no Atlético de Madrid após frustração de não ir ao Barcelona

Diego Simeone prometeu ajudar Julián Álvarez a recuperar espaço e o carinho dos torcedores após o Atlético de Madrid negar sua ida ao Barcelona. Amparado, o atacante argentino não imaginava uma estreia tão dolorosa na nova temporada. A equipe visitou o Athletic em Bilbao e apanhou por 3 a 0, perdendo a invencibilidade em LaLiga.

Álvarez começou entre os reservas e entrou em campo apenas aos 14 minutos do segundo tempo, na vaga do meio-campista Kang-in. E já com obrigação de ser um salvador da pátria pelo resultado adverso.

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Após primeiro tempo equilibrado e placar zerado no Estádio San Mames, o Athletic de Bilbao voltou do intervalo em alta velocidade e precisou de apenas três minutos para encaminhar a vitória, com dois gols relâmpagos.

Nico Williams abriu o marcador do primeiro minuto. Após saída em velocidade, inversão de jogada para a direita e cruzamento perfeito, o centroavante apareceu bem para acertar a cabeçada. Logo depois, seu irmão, Iñaki, serviu Navarro, que cortou o marcador e ampliou.

O Atlético de Madrid, mesmo reforçado no ataque, buscou reação, mas não conseguiu superar a defesa do Athletic e ainda viu Sancet, no último minuto do tempo regulamentar, definir, aproveitando a bola mal afastada no cruzamento.

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Sem tempo a lamentar o revés, o Atlético de Madrid já se prepara para mais uma pedreira na temporada. Na quarta-feira, o time de Simeone vai até a Inglaterra, desafiar o Liverpool na estreia da Champions League.