Julgamento de Sport x Vasco tem nova data e pode definir acesso na Série B

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) definiu nesta sexta-feira a nova data e horário do julgamento que pode definir a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro. O processo envolve envolve Sport e Vasco e tem Ituano e Bahia como partes interessadas. O caso será analisado na próxima quarta-feira, 9 de novembro, às 11h.

O Sport é acusado de infringir três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e outros dois do Regulamento Geral de Competições pela desordem e invasão de campo no empate com o Vasco, na Ilha do Retiro. O clube pode ser punido em até 10 mandos, além ter de pagar R$ 100 mil de multa e correr o risco de perder o ponto da partida.

O Vasco também terá de responder pelo tumulto causo no jogo, que teve de ser encerrado antes do fim. O clube cruz-maltino defenderá ainda Raniel e Luiz Henrique, por provocação contra a torcida adversária e o goleiro Halls por praticar agressão. Já o Sport argumentará em defesa do goleiro Carlos Eduardo e do vice-presidente Augusto Carreras, denunciados por agressão contra o massagista do Vasco.

ENTENDA O CASO

A equipe pernambucana saiu na frente do placar, mas o time carioca empatou aos 49 minutos do segundo tempo. Autor do gol, o atacante Raniel, que foi revelado pelo Santa Cruz, rival do Sport, provocou os rubro-negros nas arquibancadas e dezenas de torcedores invadiram o gramado. O jogo foi encerrado faltando poucos minutos para o fim.

Na confusão, objetos foram arremessados no gramado e um homem chegou a agredir uma bombeira que prestava socorro a um torcedor. Os jogadores do Vasco correram para o vestiário. O árbitro Raphael Claus considerou que não havia segurança para retomar o jogo e encerrou a partida. A CBF emitiu nota após a partida lamentando os episódios de violência, cobrou medidas drásticas de punição ao STJD e disse que aguarda que o tribunal "atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes".

TAPETÃO?

A Série B do Campeonato Brasileiro celebra suas últimas partidas no domingo, às 18h30. Em campo, Ituano, Vasco, Bahia e Sport disputam as duas vagas restantes. O time baiano é o terceiro colocado e tem 59 anos. Um empate com o CRB, fora de casa, leva a equipe para a elite. O Vasco também precisa de um empate diante do Ituano. Os paulista têm a obrigação de vencer o duelo para subir. O Sport tem missão ainda mais complicada. Terá de vencer o Vila Nova em Goiânia e torcer por derrota do Bahia que elimine a distância de sete gols de saldo entre eles.

Caso, em campo, o Ituano conquiste o acesso, o julgamento do STJD ganhará contornos dramáticos. Uma reversão de pontos do jogo com o Sport em favor do Vasco poderá mudar o cenário das equipes que subirão para a elite.