Judoca brasileira Gabriella Mantena fatura prata no Grand Prix de Almada

A brasileira Gabriella Mantena conquistou neste sábado a medalha de prata no Grand Prix de Judô de Almada, em Portugal. Na final, a brasileira foi derrotada por Barbara Timo, portuguesa nascida no Brasil, após vencer cinco combates na categoria até 63 kg. No total, cinco brasileiros subiram ao tatame neste sábado, mas não chegaram a disputar medalhas.

A primeira luta de Gabriella Mantena foi rápida. Contra Syerina, da Indonésia, ela obteve um ippon em menos de 20 segundos. Na segunda rodada, ela encarou a israelense Adelina Novitzki e o duelo ficou empatado com um waza-ari para cada até que Mantena aplicou um ippon no golden score para eliminar a rival.

Nas oitavas de final, a jovem brasileira de 21 anos encontrou a checa Renata Zachova e aplicou dois waza-aris para avançar. Garantida na disputa por medalhas, Mantena enfrentou a espanhola Sarai Padilla Guerrero e avançou com um waza-ari no início do combate. Na semifinal, a adversária foi a cabeça de chave 1, a venezuelana Anriquelis Barrios. Em luta dura, a brasileira se garantiu na disputa pelo ouro após três advertências para a rival.

Na final, a torcida da casa empurrou Barbara Timo, portuguesa nascida no Brasil, vice-campeã mundial em 2019 e medalhista de bronze do Grand Prix de Almada, no ano passado. Com muito volume na luta, Barbara forçou três punições para Gabriella Mantena, que terminou a competição com a medalha de prata.

Outros cinco brasileiros que disputaram o Grand Prix neste sábado. Ketleyn Quadros (até 63 kg), Ellen Froner (até 70 kg), Aléxia Castilhos (até 70 kg), Michael Marcelino (até 73 kg) e Eduardo Yudy (até 81 kg) subiram aos tatames em Portugal, mas nenhum chegou a disputar medalhas.

Ellen Froner foi quem chegou mais longe, quando perdeu para a australiana Aoife Coughlan por acúmulo de punições nas oitavas de final. Medalhista olímpica nos Jogos de Pequim-2008, Ketleyn Quadros estreou na segunda rodada com derrota, assim como Aléxia Castilhos, que está em categoria nova.

Eduardo Yudy venceu a primeira rodada, mas foi derrotado pelo búlgaro Georgi Gramatikov. Michael Marcelino perdeu na primeira rodada para o sul-coreano Heon-Cheol Kang, que acabou levando o bronze.