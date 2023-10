Jucielen Romeu garante lugar no pódio do boxe no Pan de Santiago e vaga na Olimpída de Paris

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A boxeadora Jucielen Romeu tinha dois objetivos a serem alcançados nos Jogos Pan-Americano de Santiago. Ganhar a medalha de ouro na categoria 57 quilos e garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Nesta quinta-feira, a lutadora alcançou 50% de sua meta, ao passar para as semifinais do Pan e ter seu nome na lista dos próximos Jogos Olímpicos.

continua após publicidade

Jucielen garantiu um lugar no pódio e vaga na semifinal, ao eliminar a peruana Nelly Bamberger, em decisão unânime dos cinco jurados. "Conquistei metade do propósito, que era a vaga olímpica. A outra é o ouro. Assisti uma luta da minha adversária, estudei, fiz a luta em cima do que trabalhei e deu tudo certo."

Jucielen, que prevê maiores dificuldades na semifinal, mantém o otimismo. "Conforme vai avançando as lutas são mais difíceis, não vai ser fácil, mas tenho totais condições de vencer, chegar à final e ser campeã", afirmou a brasileira, que se junta a Beatriz Ferreira, outra a garantir vaga em Paris, nesta quarta-feira, na categoria 60 quilos.

continua após publicidade

O boxe brasileiro foi para o Pan de Santiago com 13 atletas e já garantiu, nesta quarta-feira, 12 medalhas. No boxe não há disputa de terceiro lugar e os pugilistas derrotados nas semifinais ficam com a medalha de bronze. A disputa pelas vagas nas finais começam nesta quinta-feira.

O técnico Mateus Alves não esconde a euforia. "A gente vem de 21 vitórias e uma derrota até agora no Pan. Resultado de muito trabalho em equipe. E essa equipe é muito unida e isso faz diferença. Um puxa o outro e tem um crescimento em conjunto. Isso me deixa muito feliz."