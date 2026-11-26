Juary, atacante do Santos campeão paulista de 1978, morreu nesta quinta-feira, aos 67 anos. O anúncio foi feito pelo clube em suas redes sociais.

"É com muito pesar que o Santos Futebol Clube informa o falecimento do nosso ídolo Juary. O craque nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 67 anos", escreveu o clube.

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Autor de 101 gols com a camisa do Santos, em 229 partidas, Juary fez parte do grande time, que ficou conhecido como os "Meninos da Vila", que contava também com Toninho Vieira, Claudinho, Nilton Batata, Pita e João Paulo.

Juary marcou muitos gols nos clássicos contra São Paulo e Palmeiras, mas nunca deixou sua marca diante do Corinthians.

Juary teve uma grande carreira na Europa. Ele atuou no Avelino (ITA), de 1980 a 1982. Depois passou pela Internazionale de Milão (1982/1983), Ascoli (1983/1984), Cremonese (1984/1985), todos italianos, e Porto (1985/1988).

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Foi na equipe portuguesa que Juary teve maior destaque, ao ser campeão da Champions League, com direito a gol decisivo na vitória sobre o Bayern de Munique por 2 a 1.

Depois que abandonou a carreira, trabalhou nas categorias de base do Santos e participou de diversos eventos do clube. "Sempre contribuindo com seu carisma, simpatia e com a idolatria que a nação santista nutria por ele."

"Sentiremos muita saudade deste personagem tão único da nossa história. Desejamos muita força aos familiares, amigos e aos milhões de fãs que a lenda alvinegra conquistou ao longo de sua carreira. Descanse em paz, Juary. Muito obrigado por tudo o que você escreveu com o nosso Manto Sagrado", concluiu a nota do clube.