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Jovem suspeito de planejar sequestro do jogador Mbappé é preso pela polícia francesa

Ele também é investigado por liderar uma onda de assaltos a residências e tentativas de sequestro entre abril e agosto deste ano

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem suspeito de planejar sequestro do jogador Mbappé é preso pela polícia francesa
Autor Foto: Instagram

Um jovem de 18 anos foi preso pelas autoridades francesas suspeito de planejar o sequestro do atacante Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção francesa. O rapaz foi detido em 21 de agosto na cidade de Nanterre, mas a informação sobre o plano contra o jogador veio à tona nesta semana após a perícia em seu celular. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o suspeito é investigado por liderar uma onda de assaltos a residências e tentativas de sequestro entre abril e agosto deste ano na região de Neuilly-sur-Seine. A polícia acredita que o grupo criminoso planejava abordar Mbappé durante uma de suas passagens por Paris.

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A confirmação do plano contra Mbappé surgiu após a análise do celular do suspeito, onde os investigadores encontraram uma lista com 26 endereços de cantores, atletas, rappers e empresários de alto poder aquisitivo. Nas anotações do grupo, o atacante do Real Madrid aparecia com destaque, classificado diretamente como um "alvo muito rico". A intenção dos sequestradores era interceptar o jogador e obter valores milionários com o crime.

A identificação dos envolvidos avançou a partir de rastros deixados em ações criminosas anteriores. No fim de abril, três homens fingiram ser entregadores para tentar invadir a casa de um comerciante de relógios de luxo em Neuilly-sur-Seine. A vítima percebeu a emboscada, acionou a polícia e os criminosos fugiram. A perícia encontrou impressões digitais em uma caixa abandonada pelos suspeitos durante a fuga, ligando o grupo diretamente aos casos.

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Dias depois, em 4 de maio, a quadrilha roubou 11 relógios de alto padrão em uma relojoaria na capital francesa, gerando um prejuízo estimado em 150 mil euros (cerca de R$ 900 mil).

O jovem cumpre prisão preventiva em regime de isolamento. Durante os depoimentos, ele admitiu saber que agia contra a lei, mas negou ser o mandante de todas as investidas da quadrilha. Um segundo homem apontado como comparsa foi localizado e responde às investigações em liberdade condicional.

O plano contra Mbappé vem à tona pouco tempo após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, torneio no qual o atacante se sagrou artilheiro isolado, com dez gols. Após a competição, ele publicou uma carta aberta aos torcedores franceses em veículos como Le Parisien e L'Equipe. "Essa história nós escrevemos com milhões de mãos, não apenas onze em campo, impulsionados pelo mesmo fervor". O caso segue sob investigação da Polícia Nacional francesa.

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Crime investigação Kylian Mbappé polícia francesa sequestro
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