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Jovem promessa de Apucarana conquista título sub-12 pelo Atlético-MG

Aos 11 anos, jogador foi destaque na campanha vitoriosa do clube mineiro, que somou quatro vitórias e um empate no torneio em Ribeirão Preto

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 18:16:30 Editado em 28.05.2026, 18:16:25
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Jovem promessa de Apucarana conquista título sub-12 pelo Atlético-MG
Autor Hyuri Almeida comemora título na base do Galo - Foto: Reprodução Instagram

O atacante Hyuri Davi de Almeida, de 11 anos, foi campeão da Alcans Cup de Futebol Sub-12 atuando pelas categorias de base do Atlético Mineiro. O título do torneio interestadual foi conquistado recentemente na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. Com atuações destacadas, incluindo gols e assistências, o garoto natural de Apucarana foi um dos destaques da equipe mineira, que levantou a taça de forma invicta após quatro vitórias e um empate ao longo de três dias de competição.

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Durante a fase classificatória do campeonato, o time sub-12 do Galo superou as equipes da Internacional de Limeira e do FC I9 Academy, além de registrar um empate contra o Clube Atlético Taquaritinga. Na reta final do torneio, o time voltou a derrotar o FC I9 Academy na semifinal e assegurou o lugar mais alto do pódio ao vencer novamente o Taquaritinga na grande decisão.

O jogador natural de Apucarana integra as divisões de base da equipe de Belo Horizonte desde o ano passado. Com o encerramento da competição em São Paulo, as atenções do atleta agora se voltam para o calendário estadual, que inclui as disputas em andamento dos campeonatos mineiros de futebol e de futsal na categoria sub-12.

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Atlético-MG Futebol futebol brasileiro jovens atletas título sub-12
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