Jovem Gabriel Falcão substitui medalhista olímpico Daniel Cargnin no Mundial de Judô

A seleção brasileira de Judô está fechada para a disputa do Mundial da categoria, entre os dias 7 e 14 de maio, em Doha, capital do Catar. Nesta sexta-feira, quatro dias após anunciar o corte do medalhista olímpico Daniel Cargnin, por causa da necessidade de cirurgia nas costas por causa de uma hérnia de disco, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) convocou o jovem Gabriel Falcão, de somente 19 anos, para a vaga.

Falcão figura no segundo lugar do Ranking Mundial Sub-21. O jovem judoca já havia representado o País nos dois últimos mundiais da categoria e, com a vitória na Seletiva, fará sua estreia na seleção principal, logo de cara substituindo um medalhista olímpico.

"Eu me preparei bastante. Lá no (Instituto) Reação (local onde treina), essa foi uma semana muito específica e bem intensa. Estou bastante preparado para o meu primeiro Campeonato Mundial Sênior. Vamos para frente e vamos ganhar", comemorou o atleta, que também defenderá a seleção principal nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro, garantido por ser o campeão do Pan Júnior em Cali 2021.

Novidade na lista da seleção, Falcão terá a missão de substituir um dos judocas em melhor fase no ano. Além do bronze nos Jogos de Tóquio e no Mundial de 2022, Cargnin conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Paris e o bronze no Grand Slam de Tel Aviv, ambos em fevereiro, na categoria até 73 Kg.

O embarque da seleção brasileira para os preparativos finais ao Mundial ocorre neste fim de semana, quando os atletas vão para a cidade de Sainte-Genéviève-des-Bois, na França, para um período de aclimatação. As disputas em Doha começam no dia 7 de maio para as categorias de ligeiro, e terminam no dia 14 com a competição por equipes mistas.