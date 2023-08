Jovem esperança ofensiva do United de R$ 272 mi machuca o joelho e perde começo da temporada

Amad Diallo já foi apontado como sucessor de Cristiano Ronaldo no Manchester United e tinha tudo para ser a grata surpresa do elenco de Erik Ten Hag na próxima temporada. Contratado em 2021 por R$ 272 milhões da Atalanta, o atacante marfinense voltou recentemente ao clube após ser emprestado ao Sunderland para ganhar experiência. Mas vai ter de esperar para jogar no clube após voltar da excursão nos Estados Unidos com lesão no joelho.

O Manchester United evitou fazer prognósticos de quanto tempo o atacante, agora com 21 anos, ficará ausente. Há o temor que tenha de ser submetido a cirurgia. Por enquanto, o clube notificou que não faz os próximos dois amistosos e perde o começo da temporada oficial.

"Amad fora do começo da temporada. O jogador de 21 anos sofreu uma lesão no joelho durante a turnê pelos Estados Unidos que o deixará fora de ação. É um golpe nas esperanças do jovem de deixar sua marca, depois de se envolver nas fases iniciais de nossa campanha de pré-temporada", lamentou o clube inglês.

Ten Hag pediu sua volta após a excelente temporada realizada no Sunderland, com direito a 13 gols, mesmo atuando pela beirada do campo. Diallo seria uma espécie de "sombra" para o brasileiro Antony e o recém contratado Mason Mount.

"Amad está, é claro, fora dos gramados para a partida dupla deste fim de semana contra o Lens em Old Trafford e o Athletic Club em Dublin. Infelizmente, ele também foi excluído da primeira parte da campanha de 2023/24 e aguardamos mais detalhes sobre sua data estimada de recuperação."

O United abre o Campeonato Inglês no dia 14 de agosto, uma segunda-feira, diante do Wolverhampton Wanderers, em Old Trafford. Caso não necessite de cirurgia, Diallo poderia voltar no começo de outubro, diante do Brentford, na oitava rodada.