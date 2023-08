Jovem argentino vence o local Thiem, conquista título na Áustria e leva R$ 460 mil

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O tenista argentino Sebastian Baez, de 22 anos, calou a torcida e derrotou o austríaco Dominic Thiem, de 29 anos, na final do saibro do Torneio de Kitzbühel, a nível ATP 250, na Áustria, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h20, neste sábado.

Foi o segundo título da carreira de Baez, que na semifinal havia derrotado o cabeça de chave número 1 do torneio, o compatriota Tomas Martin Etcheverry. Atual 72º do mundo, o argentino vai somar 250 pontos no ranking e levar um prêmio de 85.605 euros (equivalente hoje a R$ 460 mil).

Convidado pela organização para entrar na chave principal, Thiem, que já foi número 3 do mundo antes de passar por uma cirurgia, está atualmente na 116ª colocação e tem quase US$ 30 milhões em premiação. Na carreira conquistou 17 títulos (sendo um US Open, justamente o último, em 2020) e agora 12 vices. Em dois duelos, Baez permanece 100% contra o austríaco.

FEMININO

No Torneio de Washington, nos Estados Unidos, a nível WTA 500, a grega Maria Sakkari, de 28 anos, suou para vencer a favorita número 1 do torneio, a americana Jessica Pegula, por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, em 2h03.

Na outra semifinal, a americana Coco Gauff, de 19 anos, ganhou da russa Liudmila Samsonova, de 18 anos, por duplo 6/3 em 1 hora e 42 minutos. Será o sexto duelo entre Gauff e Sakkari. A europeia leva a melhor por 4 a 1. A decisão será neste domingo.