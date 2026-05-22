Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Josh Hart faz melhor marca da carreira em playoffs e Knicks ampliam vantagem sobre os Cavaliers

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 09:15:00 Editado em 22.05.2026, 09:25:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O New York Knicks deu um importante passo para avançar às finais da Conferência Leste da NBA ao vencer o jogo 2 da série decisiva sobre o Cleveland Cavaliers na noite desta quinta-feira, pelo placar de 109 a 93, em um Madison Square Garden lotado. Com um terceiro quarto irrepreensível, os anfitriões ditaram o ritmo do confronto e agora lideram a disputa por 2 a 0.

Na partida, o grande responsável pela boa performance, principalmente na parte final do confronto, foi o ala-armador Josh Hart. Ao assinalar 26 pontos, ele atingiu sua melhor marca na carreira em confrontos válidos pelos playoffs.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Hart converteu 5 de 11 arremessos de três pontos e também contribuiu com sete assistências. Empolgado com o dinamismo de seu comandado, o técnico dos Knicks, Mike Brown, foi direto ao ponto. "Foi uma grande partida do Josh", afirmou após o duelo.

Duas noites depois de superar uma desvantagem de 22 pontos no último quarto, os Knicks garantiram o controle da partida na noite desta quinta-feira ao aplicar uma sequência de 18 a 0 no terceiro quarto, que lhes deu uma vantagem de 71 a 53.

No entanto, apesar da situação confortável nestes playoffs (2 a 0 e a duas vitórias da classificação), o discurso entre os jogadores do New York Knicks é manter o foco para não dar chance de reação ao adversário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Na nossa cabeça, está 0 a 0. Temos que vencer o próximo jogo. É o jogo mais importante do ano, e é assim que estamos encarando", disse Karl-Anthony Towns. Outro destaque do embate, ele cravou um "double-double" ao anotar 18 pontos e pegar 13 rebotes.

Pelo lado do Cleveland Cavaliers, o protagonismo ficou por conta de Donovan Mitchell, que marcou 26 pontos. Apesar do revés, ele garantiu que o time tem força suficiente para se recuperar. "Não temos motivos para nos envergonhar. Eles protegeram a vantagem de jogar em casa, e já vimos isso antes, então vamos para o Jogo 3", disse.

O próximo jogo está marcado para este sábado, mas desta vez, o mando de quadra vai ser do Cleveland Cavaliers. Assim, o confronto vai ser realizado na Rocket Arena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA O RESULTADO DESTA QUINTA-FEIRA

New York Knicks 109 x 93 Cleveland Cavaliers

ACOMPANHE A PARTIDA DESTA SEXTA-FEIRA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Basquete Cavaliers Josh Hart Knicks NBA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV