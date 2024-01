José Neto anuncia convocadas da seleção feminina de basquete para o Pré-Olímpico; veja lista

O técnico José Neto anunciou nesta segunda-feira a lista de jogadoras convocadas que vão defender a seleção brasileira feminina de basquete no Pré-Olímpico, em fevereiro. O treinador chamou 15 atletas, sendo cinco que atuam fora do Brasil. Tainá Paixão e Isabela Ramona defendem atualmente o Samara, da Rússia, enquanto Damiris Vesta o uniforme do Omanspor, na Turquia. Nos Estados Unidos, estão Stephanie Soares, no Dallas Wings, e Kamilla Soares, atuando pelo South Carolina. O treinador ainda convocou as jovens Micaela Cavalcanti, Sther Ubaka, Alexia Dagba, todas da seleção sub-17, para que possam ganhar experiência. Da lista de convocadas, apenas uma jogadora está sem clube no momento: Érika de Souza. A veterana de 41 anos está em sua reta final com a seleção. Seu objetivo é se aposentar após a Olimpíada de Paris-2024. Mas, para tanto, o Brasil precisa buscar a vaga na competição. "Vamos para a última competição do processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris e chegamos até aqui com excelência. Campeões Sul-Americanos em 2022, da AmeriCupW em 2023, essas foram as competições que nos classificaram para esta fase. Quero agradecer todo o empenho e disponibilidade de todas as jogadoras e CT que participaram destas competições além do Pan de Santiago e da etapa de treinamento em Portugal", comentou o técnico José Neto. "Vamos para uma competição difícil em que todas as equipes participantes chegam por méritos e não tem nenhuma delas com vantagens. Vamos fazer o nosso melhor e acreditamos que desta forma, poderemos conquistar uma das vagas para Paris", projetou. Nesta busca, a seleção feminina terá a vantagem de jogar em casa, em Belém, no Pará, entre os dias 8 e 11 de fevereiro. As partidas da chave brasileira serão disputadas no Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O grupo tem também Austrália, Sérvia e Alemanha. Três seleções vão garantir vaga olímpica. O Brasil vai enfrentar australianas, sérvias e alemães, nesta ordem, nos dias 8, 10 e 11 de fevereiro, sempre às 20 horas (de Brasília). Haverá apenas um confronto entre cada seleção nas chaves.

Débora Costa (SESI Araraquara), Alana Gonçalo (Sampaio Basquete), Carina Martins (Sampaio), Tainá Paixão (Samara-RUS), Isabela Ramona (Samara), Leila Zabani (Ituano), Vitória Marcelino (SESI Araraquara), Emanuely Oliveira (SESI Araraquara), Vanessa Sassá (Sampaio), Gabriela Sossô (SESI Araraquara), Damiris Dantas (Omanspor-TUR), Érika Souza, Stephanie Soares (Dallas Wings-EUA), Licinara Bispo (Unimed Campinas) e Kamilla Soares (South Carolina-EUA).