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José Mourinho defende Vini Jr. de críticas por má fase: 'Me dói o coração'

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O começo de temporada não tem sido fácil para Vinícius Júnior no Real Madrid, e o jogador ainda não engrenou e vem sofrendo críticas por seu desempenho dentro de campo. Até aqui, pelo clube espanhol, o brasileiro tem apenas um gol e três assistências em oito jogos.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 9, José Mourinho, treinador da equipe madrilenha, saiu em defesa de Vini. O comandante afirmou que, apesar de adotar a meritocracia para escalar os 11 iniciais, precisa estudar caso por caso e, assim, tem lidado com a má fase do atacante.

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"Quando um jogador não está bem, existem diferentes estratégias para tentar fazê-lo melhorar. Uma delas, obviamente, é a meritocracia pura: se você não está bem, fica fora. Mas a meritocracia pura também tem seus riscos. Em vez de contribuir para ajudar o jogador, você pode contribuir para que ele precise de ainda mais tempo para voltar à sua condição normal", explicou.

Além disso, Mourinho comentou que se sente "triste" ao ver que Vini Jr. tem lutado para recuperar a melhor forma, mas que vai analisar com calma a situação do camisa 7: "O que me machuca, o que me deixa mais triste, é perceber que ele quer muito estar bem. Que ele quer muito ser o Vinicius que ganha jogos, ganha títulos, ganha Champions, faz a diferença. O que mais me machuca é sentir essa dor que ele sente, sendo um rapaz que, para minha surpresa, é extraordinário e está trabalhando muitíssimo para voltar."

"A pergunta direta é: ele vai jogar sempre, até que o nosso Vinicius volte? Ou chegará um momento em que eu poderei pensar que a melhor maneira de ajudá-lo será um plano específico, que implique não jogar ou ficar no banco, para tentarmos encontrar outra forma de ajudá-lo?", completou.

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Por fim, o treinador do Real Madrid pediu mais calma aos torcedores com o jogador, pois Vinicius Jr. é um jogador importante para o clube: "Como vocês já entenderam, eu não mexo com o madridismo verdadeiro e puro. Só respeito, não mexo. Mas me dói o coração quando um rapaz como esse, que obviamente ainda não é aquele Vinicius, um jogador de outro mundo? Me dói o coração ver que as pessoas, provavelmente também influenciadas por muitos de vocês (jornalistas), não estão ajudando. E é um rapaz que merece ser ajudado, porque quer muito ser o Vinicius que deu tantas alegrias importantes à torcida do Real Madrid."

Buscando superar a má fase, Vini Jr. deve ganhar mais uma chance com José Mourinho neste sábado, 10, quando o Real Madrid encara o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

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